病人指醫生誤導割卵巢防癌 廣華：效益大於風險 術後顯示瘤非惡性 事主質疑未提他法誇大病情

原憂礙工作曾拒動刀 今體力剩兩成無法返工

五旬的趙女士前年患上甲型流感留院後，小便持續3至5日出現血水，到廣華醫院求診後獲轉介至專科化驗，證實患上「無異型子宮內膜增生」，後來被告知驗出腫瘤。她稱，覆診期間強調工作需體力勞動，日均搬動酒店牀褥逾百次，擔心手術後失去體力而拒絕手術，惟引述醫生稱「還想工作賺錢，怕妳做完無命享」。

她引述醫生曾反問「難道我會欺騙妳」，護士亦勸導不少病人手術後休息一段時間，便可如常工作及生活；且院方安排兩個月內做手術，她擔心病情如醫生形容般嚴重，決定接受「子宮雙側輸卵管及卵巢切除術」。

前年8月做手術前，趙小姐說曾提出想保留卵巢，醫生稱「萬一惡性又要多捱一刀」，要求接受手術。術後顯示趙女士屬纖維瘤而非惡性腫瘤。她稱覆診時醫護語調輕鬆，「好像並非負責手術」，自己至今心情低落，質疑醫生事前未有提供其他可行方案，僅「分開5次強迫我做手術」。

她說，術後體力僅恢復至昔日兩成，以前一周工作7日也無問題，術後則滿身痠痛和易感冒，經常出汗及心跳加速，「即使開冷氣仍無法入睡，汗水猶如下雨」。她說已一年多無法工作，月均花數千元醫療費，無法理解「為何有這麼多毛病」。術前她經常打籃球，如今「連在公園多走兩步也會感到吃力」。

廣華醫院回覆本報稱，因病人已停經，醫生去年遂建議接受「子宮雙側輸卵管及卵巢切除術」，以避免子宮內膜持續增生及進一步惡化成癌症風險，而病人亦驗出有子宮肌瘤。該院引述醫學文獻稱，類似臨牀情况病人若不接受切除手術，子宮內膜持續增生風險為17%，非典型增生風險為9%，另有5%風險突變成子宮內膜癌。病人與醫生商討及詳細考慮後，最終同意接受手術。

院方引文獻：倘不切 17%風險續增生5%癌

院方稱，由於病人停經後出現出血的異常徵狀，根據指引，子宮雙側輸卵管及卵巢切除術為標準治療方案，藥物或保守治療並非可考慮的方案。該院認為婦科醫生考慮病人臨牀情况、風險、臨牀指引及與病人商討後，建議接受切除手術做法合適，臨牀效益大於手術風險，而醫生手術前已多次向病人解釋治療方案好處及風險。

稱手術不加劇更年期徵狀 保守治療不可考慮

該院確認病人去年4月兩度覆診時向醫生稱手術影響工作能力，頭暈、無法行走及全身疼痛，醫生檢查時確認病人能自行行走，步態正常。該院認為病人已停經一段時間，卵巢在術前已停止分泌雌激素，手術不會引致或加劇更年期徵狀，有關徵狀與手術無直接關聯。

該院稱理解病人可能對治療仍存疑問，醫療團隊會繼續向病人解釋及提供可行支援以助釋慮。

趙女士擬控告醫生，去年申請法援遭拒，正待上訴，另不滿專家報告偏幫主診醫生。法援署回覆本報稱，基於《個人資料（私隱）條例》及《法律援助條例》限制披露資料，未經當事人同意不能披露資料，如申請人不滿署方決定，可按《法律援助條例》規定向高等法院司法常務官上訴。

明報記者 施晉宇