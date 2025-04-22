明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

走塑一年 受禁「可降解袋」仍有售 環團質疑無執法 署方：商戶不知成分接投訴已糾

【明報專訊】首階段管制即棄塑膠法例實施至今一周年，綠惜地球調查發現，市面逾70間零售商、非牟利團體、大型網店及網購平台等，早前仍有售賣標榜「環保」或「可降解」的受管制「氧化式可分解塑膠」產品，包括保鮮袋、垃圾袋及寵物拾便袋等，惟環保署從未提出勸喻或執法。環保署回應時解釋，法例實施以來收到4宗投訴，主要因商戶不知有關產品成分，署方人員講解後已停止銷售，故署方未提控。

可降解膠產微塑更不環保 歐盟禁用

首階段「走塑」除規管堂食及外賣即棄膠餐具及膠飲管等，亦規管氧化式可分解塑膠產品，不論是否即棄，亦禁止製造、銷售和供應。翻查資料，去年3月環保署長徐浩光去信傳媒稱，部分可降解塑膠更不環保，尤其氧化式可降解塑膠，是在傳統塑膠加入添加劑，使塑膠加速碎裂為微塑膠，歐盟已禁止使用。

包括保鮮袋垃圾袋 未標「氧化分解」有示成分

綠惜地球今年3月派員調查市面店舖及網購平台，結果發現逾70間零售商、非牟利團體、大型網購平台等有出售氧化式可分解塑膠產品，包括食物保鮮膠袋、垃圾袋及寵物拾便袋等，均沒直接標示「氧化式可分解塑膠」，但部分產品包裝標明含有氧化分解添加劑成分如epi及d2w等。

此外，本報亦以氧化式可分解塑膠添加劑名稱在網上搜尋，發現有多家零售商及網購平台出售的塑膠產品均有標示含有epi、d2w等成分，疑是受管制氧化式可分解塑膠。

其中一間被發現於網上平台出售一款可降解垃圾袋的HKTVmall，公司回覆稱已即時下架並正詳細調查，包括要求商戶提供產品材質證明，若發現任何違規個案，將對商戶罰款及警告。AEON超市則出售一款可降解平口垃圾袋，經營AEON的永旺（香港）百貨稱已第一時間下架，又說已加強內部培訓及審查流程，以更準確識別產品屬性。

HKTV：違者罰款 AEON：增培訓審查

另外，愛護動物協會出售的一款寵物拾便袋包裝標示含epi添加劑，協會稱正逐步下架相關產品，確保遵照法律要求。淘寶香港站出售一款「添加EPI降解材料」、可透過光合作用分解的環保保鮮袋，淘寶天貓海外發言人稱，作為第三方平台，一旦發現違規商品，平台都會及時採取行動。

愛協拾便袋亦含降解劑 稱逐步下架

環保署表示，法例去年4月實施以來，環保署巡視了約2萬個零售點，涉及銷售「氧化式可分解塑膠」產品的投訴有4宗，主要由於商戶不知悉有關產品成分，經人員講解後商戶已停止銷售，故署方未提出檢控。

就最近環團發現部分零售點仍有售「氧化式可分解塑膠」產品，環保署派員按傳媒問題提及的公司巡查了12個相關零售點，只發現一個零售點涉及售買一種「氧化式可分解塑膠」產品，署方已向相關公司提供資訊，協助他們避免購入相關產品，署方的跟進巡查亦發現該零售點已把該產品下架。

上 / 下一篇新聞

京制裁「涉港表現惡劣」美官員議員 反擊美制裁 外交部：「中國的香港」不容美干涉
京制裁「涉港表現惡劣」美官員議員 反擊美制裁 外交部：「中國的香港」不容美干涉
兒童安全椅新例11月生效 運輸署：網約私家車須遵守
兒童安全椅新例11月生效 運輸署：網約私家車須遵守
現例「不知者不罪」 環團籲增宣傳堵漏
現例「不知者不罪」 環團籲增宣傳堵漏
適應期後21食肆屢犯罰款 局方：顯業界適應
適應期後21食肆屢犯罰款 局方：顯業界適應
病人指醫生誤導割卵巢防癌 廣華：效益大於風險 術後顯示瘤非惡性 事主質疑未提他法誇大病情
病人指醫生誤導割卵巢防癌 廣華：效益大於風險 術後顯示瘤非惡性 事主質疑未提他法誇大病情
社協彭鴻昌：關鍵驗出癌細胞否 醫生應闡不同方案
社協彭鴻昌：關鍵驗出癌細胞否 醫生應闡不同方案
年初一大火 鐵皮屋清理發現焦屍 當日搜索無發現 消防專責小組調查
年初一大火 鐵皮屋清理發現焦屍 當日搜索無發現 消防專責小組調查
長假港人出境245萬人次 增逾8%
長假港人出境245萬人次 增逾8%
果子狸闖IFC商場 捕獲送嘉道理
果子狸闖IFC商場 捕獲送嘉道理
吊船聯會：惡劣天氣意外 多涉趕工維修盤
吊船聯會：惡劣天氣意外 多涉趕工維修盤
麥當勞查吐口水欺凌同事 稱零容忍
麥當勞查吐口水欺凌同事 稱零容忍
長假打擊販毒酒駕拘34人 最細13歲
長假打擊販毒酒駕拘34人 最細13歲
理大放眼先進療法 研臍帶血治脊髓傷 建高規格實驗室 籌備臨牀測試
理大放眼先進療法 研臍帶血治脊髓傷 建高規格實驗室 籌備臨牀測試
話你知：港現兩間持牌先進療法製品製造商 其一中大合營
話你知：港現兩間持牌先進療法製品製造商 其一中大合營
灣區熱搜：西班牙名廚糅合中西 助弘食在廣州 市政府力谷高質消費 冀育餐飲名店
灣區熱搜：西班牙名廚糅合中西 助弘食在廣州 市政府力谷高質消費 冀育餐飲名店
灣區熱搜：日資廠邀日名廚教員工做料理
灣區熱搜：日資廠邀日名廚教員工做料理
灣區手記：巴士「飛站」 ／文：尚東美
灣區手記：巴士「飛站」 ／文：尚東美
【Emily】林健鋒：商界考慮下半年訪歐 話當地認為美國市場唔可靠 欲藉港攻內地
【Emily】林健鋒：商界考慮下半年訪歐 話當地認為美國市場唔可靠 欲藉港攻內地
【Emily】警隊po演習相 「爆肌」阿sir搶fo
【Emily】警隊po演習相 「爆肌」阿sir搶fo
【Emily】法治戲劇日 林定國張國鈞粉墨登場
【Emily】法治戲劇日 林定國張國鈞粉墨登場
【Emily】兩張九巴舊椅 溯數十年「彩虹回憶」
【Emily】兩張九巴舊椅 溯數十年「彩虹回憶」
【Emily】蒲台懸崖搭戲棚 神功戲賀天后誕
【Emily】蒲台懸崖搭戲棚 神功戲賀天后誕