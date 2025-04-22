走塑一年 受禁「可降解袋」仍有售 環團質疑無執法 署方：商戶不知成分接投訴已糾

可降解膠產微塑更不環保 歐盟禁用

首階段「走塑」除規管堂食及外賣即棄膠餐具及膠飲管等，亦規管氧化式可分解塑膠產品，不論是否即棄，亦禁止製造、銷售和供應。翻查資料，去年3月環保署長徐浩光去信傳媒稱，部分可降解塑膠更不環保，尤其氧化式可降解塑膠，是在傳統塑膠加入添加劑，使塑膠加速碎裂為微塑膠，歐盟已禁止使用。

包括保鮮袋垃圾袋 未標「氧化分解」有示成分

綠惜地球今年3月派員調查市面店舖及網購平台，結果發現逾70間零售商、非牟利團體、大型網購平台等有出售氧化式可分解塑膠產品，包括食物保鮮膠袋、垃圾袋及寵物拾便袋等，均沒直接標示「氧化式可分解塑膠」，但部分產品包裝標明含有氧化分解添加劑成分如epi及d2w等。

此外，本報亦以氧化式可分解塑膠添加劑名稱在網上搜尋，發現有多家零售商及網購平台出售的塑膠產品均有標示含有epi、d2w等成分，疑是受管制氧化式可分解塑膠。

其中一間被發現於網上平台出售一款可降解垃圾袋的HKTVmall，公司回覆稱已即時下架並正詳細調查，包括要求商戶提供產品材質證明，若發現任何違規個案，將對商戶罰款及警告。AEON超市則出售一款可降解平口垃圾袋，經營AEON的永旺（香港）百貨稱已第一時間下架，又說已加強內部培訓及審查流程，以更準確識別產品屬性。

HKTV：違者罰款 AEON：增培訓審查

另外，愛護動物協會出售的一款寵物拾便袋包裝標示含epi添加劑，協會稱正逐步下架相關產品，確保遵照法律要求。淘寶香港站出售一款「添加EPI降解材料」、可透過光合作用分解的環保保鮮袋，淘寶天貓海外發言人稱，作為第三方平台，一旦發現違規商品，平台都會及時採取行動。

愛協拾便袋亦含降解劑 稱逐步下架

環保署表示，法例去年4月實施以來，環保署巡視了約2萬個零售點，涉及銷售「氧化式可分解塑膠」產品的投訴有4宗，主要由於商戶不知悉有關產品成分，經人員講解後商戶已停止銷售，故署方未提出檢控。

就最近環團發現部分零售點仍有售「氧化式可分解塑膠」產品，環保署派員按傳媒問題提及的公司巡查了12個相關零售點，只發現一個零售點涉及售買一種「氧化式可分解塑膠」產品，署方已向相關公司提供資訊，協助他們避免購入相關產品，署方的跟進巡查亦發現該零售點已把該產品下架。