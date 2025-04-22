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兒童安全椅新例11月生效 運輸署：網約私家車須遵守

【明報專訊】運輸署提醒，由今年11月1日起，8歲以下兒童除非身高達1.35米，不論坐在私家車前排或後排座位均須強制使用兒童束縛設備，例如傳統兒童安全座椅、安全帶調整器、穿戴式安全約束背心等，否則司機不得在路上駕駛，違者可被票控。署方表示，若網約車屬私家車，同樣須根據法例使用兒童束縛設備。

根據現行法例，2歲或以下兒童乘搭私家車時須使用兒童束縛設備。新規定則修訂對象為8歲以下兒童，已於去年12月刊憲，今年2月在立法會通過。新例實施後，警方可向違例司機發出230元定額罰款通知書，若案情嚴重可交由法庭審理，最高罰款2000元。

運輸署總工程師（道路安全及標準研究）胡建國表示，近年涉及8歲以下兒童傷亡的交通意外中，乘搭私家車的個案比例由2021年42.9%升至2024年59.7%，因此先就私家車制定相關要求，至於會否推展至其他交通工具，則需進一步探討。

「緊急」可免責辯護 不包趕上學

司機在兩種情况可作免責辯護，包括有合理理由相信乘客已年滿8歲或身高達1.35米；或司機在緊急情况下接載兒童，例如因暈倒需到急症室求診，來不及使用兒童束縛設備，惟家長因趕上班或小朋友趕上學則難歸類為緊急情况。胡解釋：「返工係咪緊急呢？我相信大家嗰個緊急程度不一樣，對比一個同生命有關嘅情况完全唔同。」

對於新規定是否適用於網約車，胡建國稱，網約車持有相關經營許可證，只要屬私家車及搭載未滿8歲兒童，同樣須按法律使用兒童束縛設備。被問到會否以疏忽照顧兒童罪檢控家長，胡相信執法部門會採取專業判斷，以決定以什麼條例執法。

運輸署建議選購兒童束縛設備時，首要考慮產品適用的身高及體重範圍，年齡資料僅作參考；兒童束縛設備受撞擊後，機械結構或被破壞，保護效能受損，不宜再用。

相關字詞﹕運輸署 兒童束縛設備 私家車

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