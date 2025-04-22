京制裁「涉港表現惡劣」美官員議員 反擊美制裁 外交部：「中國的香港」不容美干涉

郭嘉昆表示，美國對中央政府駐港機構和香港政府6名官員濫施非法單邊制裁，嚴重干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則，中方對這種卑劣行徑予以強烈譴責。他說，美方在涉及香港的問題上採取任何錯誤行徑，都將遭到中方堅決回擊和對等反制。

美國近年屢次制裁香港及內地現任及時任官員，本月初最新被制裁的包括中央駐港國安公署署長董經緯、律政司長林定國、國家安全委員會秘書長區志光、警務處時任署長蕭澤頤、兩名負責國安的警務處助理處長趙詠蘭及王忠巡。美國政府當時表示，因應香港以國家安全法律「跨境打壓」包括美國公民及在美居住的海外民主派人士而制裁該6名官員，並指林定國參與執行《港區國安法》，其餘5人則涉通緝海外人士。美國國務卿魯比奧當時表示，有關行動顯示特朗普政府向侵犯香港人權自由及在美國境內「跨境鎮壓」的人問責的決心。在美方宣布制裁後，3個中央駐港機構、特區政府和多個建制派政黨均嚴厲批評美方做法，並強調警方是依法通緝海外人士。

工聯會立法會議員吳秋北昨在facebook表示支持中方制裁的決定。

北京政府此前也曾向美國人員及機構作反制制裁，其中於2020年制裁11人，包括時任參議員的魯比奧。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676