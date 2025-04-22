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灣區手記：巴士「飛站」 ／文：尚東美

【明報專訊】同事轉發了一條新聞過來，標題意思是廣州的巴士為「提升乘客體驗」，將試行「響應式停靠」，驟看之下以為是將巴士「小巴化」，即有乘客需要落車就靠邊停，頓時嚇了一跳，以廣州的交通狀况，特別是市區幾條主要馬路，如果上下班時間都能讓乘客「路口有落」，恐怕提升的不是乘客體驗而是車程時間。

幸好看到內文，原來一場誤會，首先所謂的「響應式停靠」，實際上是指當沒有乘客按鈴，而巴士站又無人等候上車，巴士便會直接「飛站」，並指這種打破「逢站必停」傳統的方式，可以縮短部分線路平均車程5至10分鐘及降低能耗，同時也有助於緩解馬路擠塞。其次，今次試行「響應式停靠」的只有番南片區部分巴士路線，其他市區未在試行之列。

印象中，香港的巴士並不容許「飛站」，但也會有司機因為沒乘客按鈴及車站沒人而不停站。這也不難理解，像海底隧道或彌敦道，往往同時間幾部巴士埋站，如果沒人上車下車，確實浪費時間；但同時間，也確實有司機是無故「飛站」，筆者便試過在車站揚手，還是目送巴士呼嘯而去。

今次廣州的巴士試行「飛站」，也特別提醒乘客下車要記得提前按鈴，不要只顧低頭玩電話；等車時也不要離車站太遠，見到巴士駛來要主動揮手。不過可以想像到難免仍會有粗心大意的乘客，也可能會有因為自己粗心大意而對司機發泄的乘客，只希望別讓2018年導致15死的重慶「愚蠢」車禍慘劇重現便好。

文：尚東美

相關字詞﹕響應式停靠 廣州巴士 灣區手記 大灣區

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