灣區熱搜：日資廠邀日名廚教員工做料理

松下．萬寶壓縮機現有2000名員工，女性約佔四分之一，公司去年5月首次以專項形式為女員工持續舉辦系列活動，提升歸屬感，貫輸新時代女性工作與家庭並重的理念，例如是次的日本料理烹飪便是希望女員工可以回家後「學以致用」。公司還邀請伊藤滿進駐員工飯堂開設日本料理店，讓員工能以「大牌檔價錢」享受「五星級」日本料理。

松下．萬寶壓縮機總經理中村秀司表示，冀透過一系列活動帶動員工的積極性，加深中日文化交流。他笑稱，一些客戶來到公司知道飯堂有廣州知名的高檔日本料理，也樂於一嘗，間接增加公司「美譽」。他又說，新一代年輕員工除了工作環境及待遇，也追求精神滿足，因此在員工福利及公餘活動上，內容會更強調工作與生活平衡。

伊藤滿曾是廣州日航酒店弁慶日本料理鐵板燒料理長，2017年自立門戶開店，廚藝和人品在廣州日本料理廚師同行中廣受好評，2016年他發起並組織「廣州日料廚師會」，致力於提高廣州本地日本料理從業人員的專業技能，增進同行交流，培養許多廣州本地日本料理人才。2019年他獲任日本美食普及親善大使，2022年更獲外務大臣表彰狀，表揚他通過日本美食促進日中友好交流及推廣日本料理的貢獻。