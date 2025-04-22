灣區熱搜：西班牙名廚糅合中西 助弘食在廣州 市政府力谷高質消費 冀育餐飲名店

明報記者 陳子凌

「三顧茅廬」打動出山

Pere曾先後在西班牙米芝蓮三星餐廳El Celler de Can Roca及二星餐廳Les Cols擔任主廚，2017年退下火線，先後在美國哈佛大學任哈佛人文與烹飪課程教授及於巴塞隆拿大學任美食系廚藝教師，並為多國餐廳任顧問及參與不同餐飲項目。今年2月他再度出山，在廣州市廣粵天地的XIANG饗．直火料理餐廳擔任主廚。

為把Pere請來，XIANG饗．直火料理負責人胡曉媛與鄭勤行在巴塞隆拿「三顧茅廬」，最終打動這位名廚。Pere說，「雖然離開廚房多年，但從未離開過前線，仍然在學習」，覺得餐廳經營理念與自己對烹飪的見解脗合才決定合作，冀透過西班牙北部直火烹飪手法與廣州本地口味融合，探索出中西餐飲糅合的新結晶。

兩地餐飲多共通 帶來靈感

到廣州後，Pere去過不少餐廳酒樓試吃及逛街市，無論是啫啫煲、點心或街邊小店的烤鴨，以及街市各類食材都充滿驚喜，「我認為廣州和西班牙在餐飲上有很多共同點，驚艷的廣州美食帶來很多新靈感，會慢慢在菜式中展現」。Pere於2015年曾應邀赴澳門一間餐廳出任客席主廚，對於在大灣區推廣中西飲食文化融合，他表示樂見其成，「如果有機會去其他灣區城市，例如香港參加餐飲交流及合作，我是非常樂意」。

日漢堡鰻魚名店穗開首店

除了星級大廚羊城獻藝，像東京漢堡扒專賣店「挽肉と米」、日本米芝蓮鰻魚飯名店「菊川四代目」亦先後在廣州開設中國首店，這亦正是廣州市政府「擦亮美食名片，激發餐飲消費活力」的目標之一。市商務局表示，國內各大菜系及各國特色菜肴在廣州蓬勃發展，《措施》除了提出發揮粵菜優勢，也要加快培育建設中西特色美食集聚區，以及吸引更多中外名廚名店設立總部、首店、旗艦店，傳承和發揚「食在廣州」的品牌魅力。