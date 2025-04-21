茶果嶺村清拆前 麒麟賀最後天后誕 麒麟隊主席信下年回歸 規模料減

茶果嶺村每逢農曆三月廿三日會慶祝天后寶誕，昨早約9時起多個合義堂、花炮會、舞獅隊、麒麟隊等出發，茶果嶺道一帶有多名警察站崗，亦劃分行車及巡遊路線。其中茶果嶺麒麟隊在早上10時於茶果嶺海天遊樂場的棚內與部分麒麟隊、舞獅隊集合，接近下午1時，茶果嶺麒麟隊隨鑼鼓聲起行，沿途有市民舉機拍攝。

到達天后宮門前，麒麟隊先八字形兜圈，即「打八字」，再入天后宮依次拜天后、觀音、魯班、龍牀等，最後約下午2時半原路折返集合地點。

營運者笑言「天后自有安排」

扭計叔表示，茶果嶺村即將清拆，暫時未能物色新會址，將會把會址內麒麟及其他物資放在西貢孟公屋，又稱拆村後仍會回村拜天后娘娘，但相信屆時規模不及現在。在旁的黃先生即時指着上天說，「我就樂天啲，祂（天后娘娘）自有安排」。

昨日由「表兄妹檔」合力舞麒麟，18歲的表兄負責舞動麒麟頭，16歲表妹則在麒麟尾。兩人雖然並非茶果嶺村居民，但有親戚屬麒麟隊成員，故自小耳濡目染。表妹不擔心日後能否再到茶果嶺村慶祝天后寶誕，僅說舞麒麟已成習慣，「麒麟隊去邊，我就去邊」。

隊員：麒麟隊去邊，我就去邊

另外，天后宮昨午擠滿善信，晚上對出空地則設盆菜宴。七旬陳女士在茶果嶺村長大，約50年前已搬離，昨日趁拆村前最後一個天后寶誕，與姐姐及友人回村出席盆菜宴，順道重遊舊居。對於茶果嶺村即將重建，陳稱因搬遷已久，對茶果嶺村重建感受不大，反而最不捨是四山公立學校清拆，期望藉盆菜宴與四山公立學校同學敘舊。

昨晚另一邊廂，茶果嶺麒麟隊則在茶果嶺海天遊樂場設盆菜宴，開席前有麒麟採青，最後展出「萬事勝意」揮春。