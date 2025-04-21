童權委會倡修例 保護令個案轉介高院檢視

指制度欠司法審查

馬亞山表示，兒童保護令個案一般每半年舉行個案檢討會議，由社署社工和專業人士討論兒童福利安排，惟制度欠缺司法審查，加上社工工作量龐大，未必仔細跟進個案。就涉案女童生母曾擅自帶被告和女兒見面、違反保護令條款，他說一般應該帶上法庭處理，決定生母可否繼續探女兒，但社工未必有時間監察，若生母有意隱瞞，社工難以揭發。

少年庭司法權有限

馬提及，民間曾推動保護兒童法例修訂草案，建議任何送入收容所、居於寄養家庭，或接受社署監管超過9個月的兒童，社署須向法庭提交「兒童福利計劃」，由法庭以獨立角度審視計劃。他指出，保護令個案一般由裁判法院少年庭處理，司法權有限；若法例賦權少年庭轉介個案予高院監護法官（wardship judge），法官可運用廣泛權力考慮兒童福祉，例如索取心理報告、指示社署委任長期監護人，「基本上可以做任何事」。

稱問題不在社工

就本案而言，馬亞山稱假設個案交由法庭處理，社署須說明母親照顧女童是合適方案，母親或要承諾不再接觸男友，料可避免之後的悲劇。他強調不想批評任何社工，「他們可運用的資源非常少，法律工具亦有限」，盼當局修改法例填補安全網。

翻查資料，過往多名兒童曾進入兒童保護機制，惟因故遭虐待甚至去世。一名患言語障礙的3歲男童2023年從寄養家庭回家度假，遭生母及其男友連續虐待10多天，包括遭金屬尺重擊背部，生母和男友被判囚30及36個月。此外，5歲男童楊智維2013年誤服冰毒猝死，被死因庭裁定「死於不幸」；事發前社署和警方等召開跨部門會議，一致認為需把楊從家中帶走，更考慮申請保護令，惟因宿位短缺，楊最終交由有毒癮的母親照顧。