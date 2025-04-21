搖嬰案家庭社署曾跟進 學者：保護網後繼不力

明報記者 余卓祈

2017年父潑液判囚

社署不知母欲等出獄同住

根據庭上透露，被告劉佳坪2017年曾向女友淋通渠水，社署判斷被告和女友無力照顧女兒雅思，以「兒童保護令」將雅思送入寄養家庭（見表）。雅思生活兩年後，社署批准母親接回照顧，最終母女與出獄後的父親同住，世界變得不一樣。聆訊並無交代社署何時結束跟進個案，法官黎婉姬判刑時形容社署得知母親接回雅思，但不知母親想等被告出獄、一家三口共同生活，其決定「間接導致悲劇發生」。

署方准母接回寄養女兒

學者：社工或停跟進家訪

聖方濟各大學湯羅鳳賢社會科學院高級講師陳倩嫻，曾在防止虐待兒童會任職10多年。她受訪表示，觀乎個案時序，社工最初建議女童跟隨母姓，作為生父的被告沒有撫養權，可能是意識到父親有潛在危險；其後發生淋腐液案，社署動用保護令權力分隔女童和父親，屬迅速介入個案。

陳倩嫻形容保護網有效但「後繼不力」，因社署批准母親接回女童後，保護令似乎已完結；若個案告一段落，社工可能無跟進家訪，或不知道父親數月後出獄，「如果爸爸（被告）出獄之前有準備工夫，或者出獄之後做安全評估，當時會唔會發現到一些事呢？」現時回看，她覺得當局評估不夠完整，忽略父親出獄後風險「猶如炸彈」，即使父親無撫養權，仍能苛索和操控母女。

指受害者易依附施暴者

社署「或欠評估夫妻關係」

案中母親對男友不離不棄，庭上承認曾隱瞞被告作為，以免社署再接走女兒。陳倩嫻分析，家暴受害者容易依附於施虐者，社署容許母親接管女兒時，可能着重提供生活訓練，讓母親有能力照顧起居，但欠缺評估母親和伴侶的關係，「她好符合社署要求，但無能力掙脫與那個人千絲萬縷的關係」。她認為當初可由專業人士疏導母親心態，避免惡性循環。

陳倩嫻提及，家暴可由親密伴侶延伸至小孩，如涉案父親對女友施暴入獄，「可能覺得大人不可打」，便向幼女出手。回顧過往個案，5歲女童臨臨受虐離世、7歲女童林林因欠缺照顧變成植物人，以至這次女童虐殺案，她說涉事家庭在不同階段響起警號，由幼稚園教師或社工發現端倪，惟兒童保護機制無法阻止悲劇發生，「種種原因下睇漏了」。

新護童服務上月推

本案審結同月，社署推出保護兒童支援服務（ChildPRO），資助社福機構支援有受虐風險的家庭，陳倩嫻視為補足安全網的雛形，建議社工頻密家訪，特別留意3歲以下幼童有否受虐。她無意批評接手個案的社工同業，盼政府投入更多資源，例如參考外國，由多名社工同時處理一個家暴家庭，因不同家庭成員有不同需要，可分拆3名社工跟進施虐者、受虐者和兒童。

保護令何時完？跟進家訪否？

社署未直接答

本報向社署查詢雅思保護令何時生效及結束、社工2020年後有否跟進家訪，社署未直接回應。署方表示如有需要，社署社工或警員可根據《保護兒童及少年條例》向少年庭申請照顧或保護令，法庭會因應情况發出監管命令，將兒童交託適合並願意承擔照顧責任的人或機構；社工會以保障兒童利益為前提，考慮親職能力、居住安排和家庭狀况等制訂合適福利安排。今年截至2月，由社署申請而獲法庭頒布的照顧或保護令共有59宗。

社署續稱，除非社工未能聯繫家長，或家長無照顧子女能力，社工會為兒童制訂與家人團聚的方案，透過輔導服務和家庭生活教育等，鼓勵父母與兒童建立親子關係。社工及專業人員會舉行個案會議、面談及家訪等，並在合適情况下安排兒童與家人相處及回家度假，為團聚準備。