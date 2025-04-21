房協地盤採MiC辦公室 保安全減浪費

按環境需要組裝 可循環再用

採用MiC多功能辦公室的房協項目，包括安達臣道R2-4地盤的「WISE智安基地」、啟德2B1地盤的「合一盒」、古洞北的「協商3」，以及元朗元龍街「元朗元瀧聚」，分別由13至34個「盒仔」組成，其中「WISE智安基地」採用6種不同大小的模組組裝而成。

房協指「盒仔」可配合不同地盤環境及空間大細，靈活砌出所需辦公室，興建MiC多功能辦公室亦已納入承建商合約條款，日後除非地盤條件有限制，否則規定承建商需興建MiC辦公室；大多數辦公室會由承建商繼續保存，亦歡迎他們在房協以外地盤使用，相信有助推廣職安健及工地關懷文化。

管理平台實時分析地盤情况

記者日前參觀位於啟德及安達臣道的MiC多功能辦公室，設備包括可透過各項實時數據監察和分析地盤情况的「中央管理平台」，如工友入地盤時需經人臉識別及打卡入閘，閘口數據會實時傳至平台，讓負責人員可查看上班工友人數和出勤紀錄，並使用人工智能（AI）辨別工友是否誤闖高風險區域或未戴安全帽等。其他設施包括淋浴間、籃球場等。

張冠華稱MiC辦公室造價不高，每個只需數百萬元成本，但使用時間可達20多至50多個月。他指有關安排毋須如一般工程項目要使用貨櫃作辦公室，興建過程中因施工需搬遷工地貨櫃，而可能要在外租借辦公室。

MiC辦公室拆散後可循環使用，因不少承建商有儲存空間，故令部件可物盡其用。