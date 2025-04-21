房協地盤採MiC辦公室 保安全減浪費

【明報專訊】房協近年採用組裝合成建築法（MiC）建屋，正規劃及興建逾20個項目中，4個地盤辦公室亦有應用MiC，設計及規劃為多功能辦公室，功能亦包括「安全智慧工地系統」，冀可加強保障工人安全、改善工地環境及促進可持續發展，而興建費由房協承擔。房協總監（項目策劃及管理）張冠華表示，每個MiC辦公室由30至50個「盒仔」組成，在項目完工後可循環再用；又透露房協正計劃於土瓜灣馬頭角專用安置屋邨及筲箕灣明華大廈地盤應用。
按環境需要組裝 可循環再用
採用MiC多功能辦公室的房協項目，包括安達臣道R2-4地盤的「WISE智安基地」、啟德2B1地盤的「合一盒」、古洞北的「協商3」，以及元朗元龍街「元朗元瀧聚」，分別由13至34個「盒仔」組成，其中「WISE智安基地」採用6種不同大小的模組組裝而成。
房協指「盒仔」可配合不同地盤環境及空間大細，靈活砌出所需辦公室，興建MiC多功能辦公室亦已納入承建商合約條款，日後除非地盤條件有限制，否則規定承建商需興建MiC辦公室；大多數辦公室會由承建商繼續保存，亦歡迎他們在房協以外地盤使用，相信有助推廣職安健及工地關懷文化。
管理平台實時分析地盤情况
記者日前參觀位於啟德及安達臣道的MiC多功能辦公室，設備包括可透過各項實時數據監察和分析地盤情况的「中央管理平台」，如工友入地盤時需經人臉識別及打卡入閘，閘口數據會實時傳至平台，讓負責人員可查看上班工友人數和出勤紀錄，並使用人工智能（AI）辨別工友是否誤闖高風險區域或未戴安全帽等。其他設施包括淋浴間、籃球場等。
張冠華稱MiC辦公室造價不高，每個只需數百萬元成本，但使用時間可達20多至50多個月。他指有關安排毋須如一般工程項目要使用貨櫃作辦公室，興建過程中因施工需搬遷工地貨櫃，而可能要在外租借辦公室。
MiC辦公室拆散後可循環使用，因不少承建商有儲存空間，故令部件可物盡其用。