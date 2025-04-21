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港聞

港聞二

馬會供基層學樂器 聽障童單簧管奏出感動

【明報專訊】常言道要發掘小孩未知天賦，惟坊間一堂樂器、體育興趣班動輒逾百元，不少基層家庭望之卻步。香港賽馬會去年以先導計劃形式，在5間小學推行為期6年的「樂動人生計劃」音樂及體育校本項目。有弱聽學生透過計劃免費學習單簧管及籃球，其母親憶述首次聽到兒子順利吹奏一曲時，眼泛淚光，「他真的做到了，原來那個感動……是發自內心的為他感到驕傲和感動」。

聖公會基愛小學小二生譚永謙雙耳掛着幾不可見的助聽器，半年前透過計劃學習單簧管，訪問當天表現靦腆，但被邀即興表演時，他隨心連續吹出3首樂曲，「mi re do re mi mi mi」。雖然偶有一兩個音調跑掉，但在旁的母親譚太總報以微笑，默默用手機拍下兒子表演片段。

提早返學練習 把握機會不曾賴牀

詠謙一耳輕度至中度聽障，另一耳為中度至嚴重聽障，即使要早上7時半回學校借用單簧管練習，亦不曾賴牀，把握每個學習機會。譚太憶述，起初以為兒子未能掌握部分音感，怎料如今能順利吹奏出一首首樂曲，「我說是不是真的？那一刻是不敢相信」，形容見證着兒子從挫敗中成長。

小提琴夢成真 內向女生展信心

美劇《少年謝爾頓》（Young Sheldon）主角喜歡拉奏小提琴，優美的弦音從電視傳到中華傳道會許大同學校三年級生Sarinas Chloe Elyse Aranas心裏，惟一堂小提琴班索價300至400多元，其母稱難以負擔，幸得透過計劃，小提琴夢始於去年9月實現。Chloe猶記得首次提琴及握弓弦時，心情既緊張又興奮。其母形容女兒性格內斂被動，但學習小提琴後變得自信，在眾人面前表演毫不怯場。

香港賽馬會慈善事務部主管（文化、體育及社區聯繫協作）葉巧兒表示，計劃去年以先導形式推行，目前共5間小學參與，目標將於2026/27學年擴展至15間小學，涵蓋觀塘、深水埗、葵青、北區等低收入地區，預計可惠及超過10萬名學童。

相關字詞﹕興趣班 基層家庭 香港賽馬會 基層學生 體育 音樂

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