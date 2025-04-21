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港聞二

AI協助前期工作 動畫生作品耀香江

【明報專訊】「裕澤香江」高峰論壇上月底舉行，會上播放一條長約分半鐘的動畫，講述一名女孩在奇幻世界展開歷險，內含維港、水墨畫等富本地特色的元素，乍看以為是某動畫公司出品，其實是出自都會大學師生及畢業生團隊之手。動畫導演黃耀維透露，有使用人工智能（AI）協助動畫的前期工作。計劃統籌兼都大創意藝術學系助理教授麥盛豐則謂「創作嘅人永遠都需要」，寄語學生儘管面對AI洪流，亦要毋忘創作初心。

AI生成快八成 助定創作方向

動畫由都大創意藝術學系師生及畢業生共10人團隊製作，歷時3至4個月。26歲的黃耀維從都大畢業3年多，現在是一間動畫公司創辦人，提到以往製作動畫前要為分鏡圖找參考圖，過程十分費神，尤其當創作較天馬行空時，找到參考圖的難度更高，「舉例我想要個巨大嘅心臟出現喺一片廣闊嘅草原上，係好不合常理，平時唔會發現，特登搵亦唔會搵到，呢個時候AI就好幫到手」。透過AI生成特定參考圖，他說速度比人手快七至八成，幫助團隊快速掌握創作的大方向。

惟談起片中最深刻部分，始終離不開親手製作。熱愛製作動畫人物的黃耀維，在片中加入小女孩一角，亦有故事線和原創音樂等。他說最喜歡片中維港一幕，團隊花了3個月創作，在維港夜景加入數碼的感覺，「將好多幢大廈合成做一個畫面……到最終整到一個自己滿意嘅（畫面），嗰吓係好激動」。

學生少用AI 教師：難展個人風格

製作成員之一、大學三年級學生Emma說自己做了10多幢大廈或建築物的3D模型，有怡和大廈、摩天輪等，每幢平均耗時一至兩日，其間仍要上學，過程辛苦但有成功感，「第一次被人肯定」。她說這次製作令她更確立未來志向，期望有天能到美國迪士尼當動畫師。

麥盛豐說，AI近年已逐漸取代商業動畫創作的前期工序，用作生成背景、概念圖等；為配合行業趨勢，都大近年容許學生在預先註明情况下利用AI交功課，惟他觀察到學生並不常用，舉例20組學生，僅3至4組會用AI，估計因為用AI融合個人風格非易事。他說部分學生有「職人精神」，「辛苦練咗咁耐，我夠知衫褲鞋襪可以量產，但我要人手做」。他認為AI儘管在前期工作有優勢，細節仍要靠人手，「兩者要磨合，唔係撳粒掣就得……我想我嘅學生明呢樣嘢，創作嘅人永遠都需要」。

麥盛豐說行業職位會不停替換，但深信學生年輕，有資本適應外界，難被取代，寄語學生多培養個人風格，「當好多技術都可以用AI，要分到高低，就係睇點樣傳遞故事、藝術風格」。黃耀維則希望「繼續整靚啲嘢」，直到某天在國際闖出名堂，「聽到一間好勁嘅國際公司，問番原來係香港人嚟……我想做到呢種感覺」。

相關字詞﹕都會大學 動畫師 人工智能（AI） 裕澤香江

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