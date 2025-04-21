震動衣手語破隔閡 聾人同嗨爆Coldplay演唱會

明報記者 李雯懿

Coldplay本月來港開騷，考完中學文憑試（DSE）主科，Ken入場朝聖搖滾天團。聽力深度受損的他，首次欣賞現場表演，前往啟德體育園主場館路上，緊張又期待，「我一直認知聾人去演唱會好像無意義，聽不懂歌詞，或者就算有震動節奏，只能睜眼看別人玩得嗨，自己在原地不知做什麼」。

感受音樂 傳譯不止手語更如表演

短短幾小時，卻打破他認知。Coldplay近年巡迴演唱會都提供視形傳譯及震動背心予有需要觀眾。背心的震動力度隨音樂變幻，把高低音、節奏起伏，傳遞到Ken的神經。傳譯員亦非直譯歌詞，而是把舞蹈融入手語，如同另一場表演，讓他沉醉其中。

Ken自稱「I人」（內向型人士），但在傳譯員帶動氣氛下，即使不懂歌詞也一同合唱，「見到（傳譯員）表演好吸引，我就不禁跟着做手語合唱，當時我都覺得好奇妙……多虧他們令我融入氣氛」。演唱《Yellow》時，主音Chris Martin指揮全場跳動，Ken也跟着跳，直呼「好嗨！」他熱愛K-pop及跳舞，中途看到企位觀眾朝自己熱舞，不禁與對方「舞鬥」一番。

21歲的Sonia形容演唱會「正爆」。她是個音樂迷，酷愛R&B、鼓拍強勁的歌，但因聽力深度受損，聽歌時必須對照歌詞，無法辨認微弱節拍。在傳譯員帶領下，她與全場同步投入演出，更可跟上現場互動。她記得Chris Martin唱到一半叫觀眾蹲下，傳譯員又示意他們蹲下，倒數三聲後傳譯員雙臂一振，全場一起上蹦下跳，「全程感受嗨到爆！」她演唱會前喉嚨不適，「但去到現場不斷跳，不斷大叫！」最終聲沙兩三天。

Coldplay主音手語演繹 包容聾人

Chris Martin過往受訪透露，長年受耳鳴困擾。在香港演唱會上，他曾以手語演繹小段歌曲。Sonia有感樂團包容聾人，她平時習慣被聲音相關的活動排除，但聾人情况各異，無論全聾、有部分聽力，「唔可以一口咬定我哋唔識享受……演唱會唔一定淨係聽先可以享受，可以享受舞台效果、燈光設計、伴舞、氣氛」，有聾人舞者朋友只能感受震動，同樣可投入演唱會。

視形傳譯未普及 聾人盼推廣

據政府統計處2021年數字，香港逾4.4萬人聽覺有很大困難，約3600人完全失聰。但現時僅少數「無限亮」或康文署藝術節目、個別私人機構或劇團設視形傳譯服務，如迪士尼「魔法書房」每月提供兩場視形傳譯，名額有限。Sonia難以接觸藝文表演，「淨係睇過一次（魔法書房），傳譯員都係同演唱會一樣」。她期望可培訓更多人手，推展相關服務，讓她有多一種選擇享受人生。