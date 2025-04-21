毒品車衝路障飈14公里入倔頭路 4人被捕

23歲嚴姓男司機與兩男一女乘客（20至22歲）被制服後黑布蒙頭，被鎖上手銬押至車旁，警員在車廂搜查，檢獲約4.7公斤大麻朱古力、974.7克大麻油、113.8克大麻糖、28.8克大麻、97.6克太空油、約3.8克可卡因及8.1克毒郵票，總市值有待點算。被撞「隱形戰車」車頭損毁，兩名警員分別膝及頸受傷，由救護車送院治理。經初步調查，4人涉嫌販毒被捕，帶署扣查，司機未能通過酒精呼氣測試，另涉酒後駕駛及狂亂駕駛，案件交由油尖警區重案組跟進。

撞隱形戰車 兩警傷

警方昨天凌晨在漆咸道南近柯士甸道設置路障檢查途經車輛，清晨5時許發現一輛可疑白色Tesla，警員示意停下，Tesla沒按指示停車，加速衝過路障，警方隨即尾隨窮追，並通知上鋒增援。私家車沿公主道、窩打老道、獅子山隧道狂飈至少14公里到火炭，駛入黃竹洋街倔頭路，疑掉頭駛出至駿洋邨駿湖樓對開時，與追至隱形戰車迎頭相撞，兩車車頭損毁。