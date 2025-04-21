吊船安全證明書同無備存 勞處：巡查時檢閱

【明報專訊】申訴專員公署日前發表關於職業安全的調查報告，當中建議勞工處全面檢視現行各種高風險作業中，「合資格人士」備存檢查紀錄的規定。本報早前亦查詢相關備存紀錄，勞工處回覆稱無備存合資格人士（據吊船規例第19條要求）檢查證明吊船處於「安全操作狀態」的證明書數目，亦無備存職業安全主任（據規例第26條）向吊船擁有人書面要求交付的任何相關紀錄、報告的副本或摘錄的紀錄。
申訴署倡檢視規定
指無備存難為投訴查證
勞工處表示，巡查有吊船的工作地點時，會現場查閱吊船的檢查或檢驗報告及證明書，如未能即時提供，該處會書面要求吊船擁有人，在指明期內向職業安全主任提供相關紀錄；該處並無備存索取相關紀錄的數目，過去5年亦無就書面提供備存紀錄的規定檢控。
申訴專員公署上周發表有關工業安全的報告指出，建議加強監察各類高風險作業的「合資格人士」。報告提到，就起重機械及起重裝置，勞工處於工作守則訂明「合資格人士」應備存日誌簿，惟吊船工作守則僅「建議」開立工作日誌；認為倘無備存檢查紀錄的規定，即使接獲投訴，欠缺佐證下往往難以查證，建議檢視各類高風險作業的備存紀錄規定。
吊船管理及操作現由《工廠及工業經營（吊船）規例》規管。公署提到2018至2023年間，因沒確保由「合資格的人」或「合資格檢驗員」檢查、測試及徹底檢驗吊船，以及無備存和展示證明書或報告的檢控共40宗，當中34宗罪成，平均罰款約3000多元（見表2）。
相關字詞﹕工廠及工業經營(吊船)規例 吊船規例 吊船