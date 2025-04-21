吊船安全證明書同無備存 勞處：巡查時檢閱

申訴署倡檢視規定

指無備存難為投訴查證

勞工處表示，巡查有吊船的工作地點時，會現場查閱吊船的檢查或檢驗報告及證明書，如未能即時提供，該處會書面要求吊船擁有人，在指明期內向職業安全主任提供相關紀錄；該處並無備存索取相關紀錄的數目，過去5年亦無就書面提供備存紀錄的規定檢控。

申訴專員公署上周發表有關工業安全的報告指出，建議加強監察各類高風險作業的「合資格人士」。報告提到，就起重機械及起重裝置，勞工處於工作守則訂明「合資格人士」應備存日誌簿，惟吊船工作守則僅「建議」開立工作日誌；認為倘無備存檢查紀錄的規定，即使接獲投訴，欠缺佐證下往往難以查證，建議檢視各類高風險作業的備存紀錄規定。

吊船管理及操作現由《工廠及工業經營（吊船）規例》規管。公署提到2018至2023年間，因沒確保由「合資格的人」或「合資格檢驗員」檢查、測試及徹底檢驗吊船，以及無備存和展示證明書或報告的檢控共40宗，當中34宗罪成，平均罰款約3000多元（見表2）。