明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

惡劣天氣用吊船 5年有勸告無檢控 勞處：無備存非致命意外數據 工權會促闡準則

【明報專訊】上月天水圍有吊船在強風驟雨下搖擺，工人一度被困半空。目前《工廠及工業經營（吊船）規例》（俗稱吊船規例）第18及29條規定，吊船不可在惡劣天氣下使用，違者可判監禁1年及罰款40萬元。不過針對近年天氣因素導致的事故，勞工處回覆查詢表示，過去5年並無根據上述兩項條文檢控或定罪，近年3宗疑涉天氣惡劣下使用吊船的事故，則在調查後向「個別持責者發出書面警告／法定通知書」。

明報記者 劉思昆

吊船規例第18條規定，吊船擁有人須確保吊船不可在「相當可能危害其吊船的穩定」或對所載的人造成危險的天氣下使用。勞工處表示，根據紀錄2020年至2025年3月26日並無天氣惡劣導致的吊船致命工業意外，該處無備存惡劣天氣導致的非致命吊船意外數據。

近5年至少4事故

兩宗天文台早提強風吹

本報翻查資料，2020年至今年3月，本港至少有4宗強風導致的吊船事故（見表1），當日事發前天文台均曾發出天氣提示或警告。其中2020年5月事故及上月天水圍意外，天文台在事發前至少一小時均提醒強風將吹襲，呼籲市民盡快到安全地方躲避，意味吊船擁有人或相關承建商在事發前理應可得知天氣即將轉差。

天水圍個案正待調查，上述其餘3案則並無檢控。綜合勞工處回覆，若發現惡劣天氣下有不安全使用吊船工作的情况，勞工處會按證據依法處理，包括向相關持責者發出書面警告或「敦促改善通知書」／「暫時停工通知書」；以及考慮提出檢控，視乎個案複雜性及需要，亦會徵詢法律意見。該處稱，上述3宗個案均按程序處理。

勞工處又說，調查一般會在意外後6個月內完成，以確定成因及提出改善建議。

業界：無官方規定哪時停工

有資深建造業界人士認為，當局無檢控或因事件與吊船擁有人無關，而從安全角度看，相關工程理應就每日天氣做內部風險評估，舉例倘施工位置正在「吹北風」或很大風就不宜繼續，「不是人家公布你才去看」。他直言現時無法例或「一個官方規定你哪時要停」，如發天氣警告「當然要停」，但未公布亦有可能要停工。

工權會總幹事蕭倩文則稱，如果只給警告，「當然是不理想」，勞工處需解釋控告準則，「去到什麼程度就警告，什麼程度就檢控」，如有個案相對嚴重便應進一步處理及檢控。蕭又指法庭判處罰款金額偏低，即使違例「都是罰少少錢」，阻嚇不足，建議懲罰跟投標或保險額掛鈎，令承辦商有誘因改善。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕勞工處 惡劣天氣 吊船意外 吊船 吊船規例

上 / 下一篇新聞