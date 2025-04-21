惡劣天氣用吊船 5年有勸告無檢控 勞處：無備存非致命意外數據 工權會促闡準則

明報記者 劉思昆

吊船規例第18條規定，吊船擁有人須確保吊船不可在「相當可能危害其吊船的穩定」或對所載的人造成危險的天氣下使用。勞工處表示，根據紀錄2020年至2025年3月26日並無天氣惡劣導致的吊船致命工業意外，該處無備存惡劣天氣導致的非致命吊船意外數據。

近5年至少4事故

兩宗天文台早提強風吹

本報翻查資料，2020年至今年3月，本港至少有4宗強風導致的吊船事故（見表1），當日事發前天文台均曾發出天氣提示或警告。其中2020年5月事故及上月天水圍意外，天文台在事發前至少一小時均提醒強風將吹襲，呼籲市民盡快到安全地方躲避，意味吊船擁有人或相關承建商在事發前理應可得知天氣即將轉差。

天水圍個案正待調查，上述其餘3案則並無檢控。綜合勞工處回覆，若發現惡劣天氣下有不安全使用吊船工作的情况，勞工處會按證據依法處理，包括向相關持責者發出書面警告或「敦促改善通知書」／「暫時停工通知書」；以及考慮提出檢控，視乎個案複雜性及需要，亦會徵詢法律意見。該處稱，上述3宗個案均按程序處理。

勞工處又說，調查一般會在意外後6個月內完成，以確定成因及提出改善建議。

業界：無官方規定哪時停工

有資深建造業界人士認為，當局無檢控或因事件與吊船擁有人無關，而從安全角度看，相關工程理應就每日天氣做內部風險評估，舉例倘施工位置正在「吹北風」或很大風就不宜繼續，「不是人家公布你才去看」。他直言現時無法例或「一個官方規定你哪時要停」，如發天氣警告「當然要停」，但未公布亦有可能要停工。

工權會總幹事蕭倩文則稱，如果只給警告，「當然是不理想」，勞工處需解釋控告準則，「去到什麼程度就警告，什麼程度就檢控」，如有個案相對嚴重便應進一步處理及檢控。蕭又指法庭判處罰款金額偏低，即使違例「都是罰少少錢」，阻嚇不足，建議懲罰跟投標或保險額掛鈎，令承辦商有誘因改善。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676