【Emily】麥美娟不點名讚委任區議員做到嘢 幫三無廈清垃圾 話勞聯李詠民低調

【明報專訊】「完善地區治理」後嘅區議會，引入委任區議員，委任議員嘅表現都引起關注，部分議員於區議會大會「零發言」，更有委任區議員上周危險駕駛罪成。民青局長麥美娟噚日喺facebook發文，不點名讚揚勞聯深水埗委任區議員李詠民「憑藉委任議員的專業優勢」幫人，最近親身協助區內「三無」大廈清理垃圾，去年打風期間幫區內大廈搶修電力，認為「行動勝過千言萬語」。
麥美娟話過去一年區議員工作有唔少「暖心事例」，佢喺帖文讚揚一名作風低調、經常「穿著（着）白色運動衫和藍色馬甲」服務社區嘅區議員，並分享勞聯李詠民幫街坊清理垃圾、維修電力嘅相片。
話議員有唔少「暖心事例」
麥美娟提到，呢名區議員積極處理區內舊樓管理問題，其中印象最深刻為去年一次颱風襲港時，李詠民見區內有大廈停電，馬上聯絡機電工會支援協助搶修，麥讚揚李喺危機中發揮委任議員嘅專業優勢，串聯地區與工會力量為居民服務。
麥美娟總結話，「做實事、做到嘢」先係好嘅區議員，並預告將繼續分享區議員嘅地區工作點滴，希望畀市民了解更多鮮為人知嘅地區故事。
火警後關愛隊家訪
政府讚好人好事
同日，政府新聞網亦刊載深水埗區關愛隊長沙灣小區隊成員，喺區內火警後即當晚聯同區議員一起家訪，形容「好人好事 數之不盡」。