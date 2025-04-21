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灣區熱搜：人形機械人研發企業 盼政府設示範應用區

【明報專訊】此前在央視春晚跳舞的宇樹機械人、會做前空翻的深圳眾擎機械人都是兩足式機械人，而廣汽集團的人形機械人「GoMate」採「可變輪足式」，能在兩輪和四輪模式之間切換。廣汽人形機械人團隊負責人張愛民（圖）認為，這樣既安全、速度快、續航時間又長，產品更易推出市場。

「我們第一強調一定要落地，第二是要優先用於各個行業。」張愛民認為，如果一開始做通用人形機械人，可能面臨難普及的問題，故應先「攻破」各個行業，然後才能發展通用機型。他介紹，現時GoMate設計用於保安巡邏，例如「聽到」異響能迅速前往處理，因採用輪足，時速可達每小時15公里，比一般兩足機械人快得多，「它（以四輪形態）站在地上不需要耗很多電力，續航時間可以達到6小時，一般兩足機器人只有兩小時」。

張愛民希望，廣州像當初設立無人駕駛示範區一樣，在某個地方設立人形機械人示範應用區域，先在明年小量推廣，到2027年再大規模推廣。他又稱，廣汽集團在採購輪子、晶片、視覺傳感器、激光雷達等部件有優勢，人形機械人可直接用汽車的零件，旗下4S店也可做機械人售後服務。

昔機械人出事需派員赴現場 今AI可處理

美的集團（0300）旗下庫卡機械人中國業務總經理陳峰則稱，現時庫卡機械人每年總產量約四五萬台，在全球已部署超過50萬台，當中重載機械人（最高載重800公斤）市場佔有率全球第一，可從真實場景採集海量數據，再模擬訓練新的機械人。他又稱，過去若機械人有問題，還要派員到現場處理，現在AI已可處理大部分問題，並使客戶更易做編程等二次開發。陳峰還說，美的集團在香港上市，會利用好香港平台融資，亦不會錯過香港國際化貿易的優勢，透過香港將產品出口海外。

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