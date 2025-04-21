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灣區熱搜：AI應用百業齊鳴 工作量最高減九成 粵政府撐建「開源社區」 企業料單機使用趨多機協同

【明報專訊】今年以來，人工智能與機械人產業廣受注目，廣東省亦將兩者視作未來戰略，強調希望以實際應用打開市場需求，希望工業、醫療、教育、交通等領域的更多企業加入一同開發，亦會支持建設「開源社區」。相關企業認為，未來人工智能不是每個人各自「單機」使用，而是融入千行百業、作為「技術底座」，並走向多機協同。

明報記者 林迎

廣東省工業和信息化廳副廳長曲曉杰（圖）在4月9日的人工智能與機器人產業創新產品與服務新聞發布會指出，近年政府持續關注人工智能技術發展，可應用於千行百業，藉此實現「提質降本增效」（提升質素、降低成本、增加效率）。曲曉杰稱，算力、晶片和大模型是「基礎底座」，廣東省有研發晶片、GPU（圖像處理器）的華為，也有開發通用大模型的騰訊，人工智能在工業、安全、醫療、教育等多個行業皆有應用，最高減少工作量92%（見表）。

灣區兼具機電數智技術兩優勢

「做一切產品，一定要圍繞着應用，沒有市場前景，產品只能束之高閣。」曲曉杰表示，有好的大模型和應用場景，亦要有優秀的解決方案和終端產品，而大灣區兼具機電和數智技術兩大優勢。他說，有企業曾反映「如果有新的關鍵技術產品，珠三角可以做到一周之內供貨，品質還非常好，效率遠遠高於國內其他地區」，而且「一個禮拜能把關鍵部件產品做出來，企業再用來做性能提升，產品更新周期可以壓縮到以月計，這決定產品能否適應未來需求」。

曲曉杰強調，廣東十分重視開源，目前全省聚集上百萬開源開發者，「開源可以顯著降低技術門檻並整合產業資源，大家看這一波人工智能大模型的發展，開源起了重要作用」。他稱，廣東將「真金白銀」資助優質開源社區及生態服務機構，每年每家最高可達800萬元人民幣；同時支持企業、大專院校、科研機構、行業協會等共建開源社區，釋放開源「乘數效應」。

「AI平權」興起 人人用得到

騰訊雲廣東省總經理王健會上稱，今年以來有個詞叫「AI平權」，即每個人、每間企業、每個應用場景都可用得上AI，騰訊會致力打造「好用的AI」，為工商企業提供更便捷的開發模式，實現「開箱即用」，讓AI協助營銷、客服、員工培訓或研發等。

研究開源鴻蒙系統的深圳開鴻公司行政總裁王成錄亦認為，現階段大部分AI仍然操作系統上的一個應用程序，「就像大家在手機上下載各種各樣的AI程式，我個人認為，將來一定不是這樣的形態，AI一定會跟操作系統各個層面做深度融合」。他透露，透過開源鴻蒙系統，不同的機械人，無論是人形還是非人形、大型還是小型，可以基於同一套系統實現多機即時協同，各種設備按情况需求作不同組合，藉此實現「萬物互聯」。

相關字詞﹕機器人 開源 人工智能（AI） 大灣區

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