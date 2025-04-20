特色遊鼓勵金結束 業界盼續支援深度遊

累批1.3億元 974代理商受惠

逾35萬人次參與 六成入境客

政府於2022/23年度《財政預算案》撥款6億元設立為期3年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」。2023年《施政報告》宣布將該計劃改良為「本地特色旅遊鼓勵計劃」，翌年起開放申請，分為深度旅遊和特色主題旅遊兩類，旅行代理商可就每名參加者申請200至400元鼓勵金。該計劃於今年3月31日結束。

文化體育及旅遊局於立法會財委會特別會議以書面答覆議員提問時表示，截至今年2月底，「本地特色旅遊鼓勵計劃」有974間旅行代理商、8763個旅行團受惠，參加人次逾35萬，當中約六成屬入境旅客，約21.6萬人次，他們平均訪港兩日。

該計劃分兩階段推出，以第二階段為例，截至今年2月底，若將1479宗獲批申請按特色主題分類，最多屬文化風情遊，共634宗，佔約42.9%；潮流文化行佔約三成；歷史深度遊佔約兩成。

另外，文體旅局表示，2025/26年度旅遊撥款較2024/25年度的修訂預算減少約2.57億元，主要由於「本地特色旅遊鼓勵計劃」已完結項目的專項撥款減少。

崔定邦：純觀光團增 盈利團費一成

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，昔日九成九旅行團與購物相關，在政府鼓勵下，本港現逾半旅行團屬純觀光。他說，按人頭計，純觀光團盈利只有收費約一成，較購物團盈利達兩至三成為低，因此盼有關計劃結束後，政府可繼續適度提供誘因，鼓勵業界專注設計深度遊路線。