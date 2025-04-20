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港聞

港聞二

儲物室鎖10貓傳臭味 清潔工涉虐畜被捕

【明報專訊】屯門湖景邨湖畔樓懷疑發生虐貓事件，有街坊發現該邨地下一個儲物室傳出貓叫聲及臭味，惟儲物室5日無人出入，於是報警。警方到場後，在儲物室附近尋獲一名清潔工，為儲物室負責人兼貓主。單位環境非常惡劣，開門後10隻貓立即跑出，牠們沒有表面傷痕，分別由愛護動物協會及漁護署帶走。涉案47歲男貓主涉嫌殘酷對待動物被捕。

房署嚴厲警告清潔商

涉事工人被即時解僱

房屋署回覆，絕不容許清潔公司職員利用儲物室作非清潔工作用途，並已嚴厲警告該公司管理層，清潔公司表示已即時解僱涉事管工，並承諾加強監管員工行為；房屋署表示，屋邨辦事處已清潔消毒有關的儲物室及巡查其他儲物室，事發前未有接獲涉及上址儲物室的相關投訴。

無糧無燈無窗 滿地貓糞

昨早9時許，警方接報指懷疑屯門湖景邨湖畔樓地下一個儲物室有10隻貓懷疑被不恰當對待。警員到場發現5隻成年及5隻年幼貓，該儲物室衛生欠佳，無燈及無窗，欠缺通風設備，現場沒有貓糧、滿地貓糞，環境惡劣。經初步調查後，警方拘捕47歲姓林男貓主，他涉嫌殘酷對待動物罪被捕，案件交屯門警區刑事調查小隊第二隊跟進。

現場消息稱，5隻成貓由漁護署帶走，5年幼貓隻則由愛護動物協會帶走，儲物室由外判清潔公司使用。

動物救護組織「毛守救援」負責人Kent表示，5日前接獲義工舉報，指上址一個密封的儲物室傳出貓叫聲及異味。Kent與其他義工到場，從門縫見到裏面有多隻貓，他們將貓糧放在卡紙上，透過門縫遞進去，他形容儲物室內的貓立即搶食，狀甚飢餓。由於儲物室連續5日無人出入，Kent擔心內有死貓，於是報警。

Kent稱，警方到場詢問有無單位負責人，一名中年男子自稱負責人並以鎖匙開門，儲物室內10隻貓立即跑出。Kent描述，該些貓似有輕微皮膚問題，瘦削，似營養不良。Kent稱，儲物室面積約250方呎，存放各種雜物，漆黑一片，傳出濃烈阿摩尼亞味，「打唔開眼、唞唔到氣」，門口附近的卡板堆滿貓糞，環境十分髒亂。Kent引述街坊稱，被捕男子與妻子在邨內任職清潔工一段時間，在儲物室養貓至少大半年，10隻貓均是沒有絕育，相信部分是母子關係。

漁護署回覆，署方接收了5隻涉案貓，已送到署方轄下的動物管理中心接受觀察。經獸醫初步檢查，貓情况尚可。

愛協回覆，5隻幼貓已帶返愛協青衣中心進一步檢查及治理。

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