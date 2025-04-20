明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

去年資助2.5萬宗 4年升1.3倍 市場推廣基金將合併BUD

【明報專訊】「市場推廣基金」自2001年起推出，推動中小企參與出口推廣活動。根據工貿署數據，該基金去年批出近2.5萬宗申請，涉及約8億元，與2020年比較，分別增加約1.3倍及逾2.3倍。署方早前公布，該基金明年6月結束後，將整合至「BUD專項基金」。

議員倡BUD涵蓋更多帶路地區

BUD專項基金主要資助中小企發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場，自由黨立法會議員邵家輝表示，因應不少企業有意拓展新興市場，他建議，相關資助範圍可涵蓋更多中東及一帶一路沿線等地區。

該基金去年批出2671宗申請近17億元資助額，較2020年分別增加兩倍及接近兩倍。

稱部分獲資助企業無法完成項目

中小企會籲檢視基金方向

香港中小型企業聯合會會長郭志華稱，昔日部分獲資助的企業無法完成申請項目，甚至結業，他建議部門汲取經驗檢視基金方向，日後按不同行業情况審批，舉例中東建築業具潛力，應聚焦該方向批出資助，確保資源用得其所，並建議政府財政狀况恢復後，資助重回原先水平，以鼓勵更多港企開拓業務。

政府下月率團出訪中東，除針對性批出資助，郭志華期望政府能協助企業拓展商機，舉例安排本港建築界結識當地承建商、發展商及建築師等，讓港企有機會介紹產品，加快落地，否則「貿貿然過去中東發展，當地人亦未必相信你」。

上 / 下一篇新聞