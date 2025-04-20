去年資助2.5萬宗 4年升1.3倍 市場推廣基金將合併BUD

議員倡BUD涵蓋更多帶路地區

BUD專項基金主要資助中小企發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場，自由黨立法會議員邵家輝表示，因應不少企業有意拓展新興市場，他建議，相關資助範圍可涵蓋更多中東及一帶一路沿線等地區。

該基金去年批出2671宗申請近17億元資助額，較2020年分別增加兩倍及接近兩倍。

稱部分獲資助企業無法完成項目

中小企會籲檢視基金方向

香港中小型企業聯合會會長郭志華稱，昔日部分獲資助的企業無法完成申請項目，甚至結業，他建議部門汲取經驗檢視基金方向，日後按不同行業情况審批，舉例中東建築業具潛力，應聚焦該方向批出資助，確保資源用得其所，並建議政府財政狀况恢復後，資助重回原先水平，以鼓勵更多港企開拓業務。

政府下月率團出訪中東，除針對性批出資助，郭志華期望政府能協助企業拓展商機，舉例安排本港建築界結識當地承建商、發展商及建築師等，讓港企有機會介紹產品，加快落地，否則「貿貿然過去中東發展，當地人亦未必相信你」。