BUD資助縮水 中小企憂礙拓業務 1：1配對降至1：3 上限減至80萬

明報記者 施晉宇

成立5年的歷智成環保科技主要提供環保節能的產品和服務。公司董事黃成輝受訪稱，計劃今年投資最少300萬至400萬元，在內地、泰國及馬來西亞開設分公司並拓展業務，本月已與一內地公司在廣州設分部。他擬申請BUD專項基金拓展內地業務，舉例參與展覽及增加社交媒體推廣。黃表示，公司目前在日本設生產線，擬待內地發展穩定後，將生產線轉移至內地，減低營運成本。他預計政府資助減少後，公司資金流會較為緊張，需動用更多公司資金拓展業務。

連市場推廣基金料年省16億

BUD專項基金和市場推廣基金去年分別批出16.82億及8.09億元，分別涉2671及24,875宗申請（見表）；以去年金額為例計算，若資助比例改為1比3，將可為兩項基金分別節省約11.2億及約5.4億元。

政府連續兩年錄得千億元財赤，自由黨立法會議員邵家輝認為，基本資助方式調整後，變相令中小企資助減少，他估計與政府財政緊絀加上過去數年中小企申請數量大增有關。

面對美國向多國實施對等關稅，邵稱不少企業資金緊張，如貨物遭暫緩出口，認為政府需紓緩企業資金流燃眉之急。他認為，美國市場現時增添不穩，長遠需加快開拓其他新興市場，如政府財政許可，不應減少支援，否則可能減慢中小企推廣。他相信不少企業會歡迎政府日後恢復至1比1資助，增加企業拓展業務的資金。

工貿署稱申請大增

調整確保廣泛受惠

對於業界期望維持原本資助方案，工貿署回覆，面對經濟轉型及環球營商環境不確定，政府料中小企對支援需求日益殷切，需求大幅上升下有需要調整。署方表示，調整是希望企業慎重選擇「適當及具成本效益」項目，並更願意投放資源，以確保有限資源下，基金有廣泛受惠面及可持續性，令更多企業持續獲支援。

經民聯副主席工業界議員吳永嘉上周在立法會特別財委會曾提出，兩項基金資助在目前形勢下「不加反減」，關注當局在新環境轉變下，會否考慮提升基金的資水平。工貿署長廖廣翔當時回應稱，調整是因應申請大幅上升及資源有限。廖補充，署方同時放寬上限10萬元的Easy BUD，合資格的中小微企由每6個月改為每3個月可申請一次，即申請資助加倍。