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港聞二

美向停泊華船徵費 黃家和：可轉秘魯港口

【明報專訊】美國擬分階段對停靠美國港口的中國船舶徵費。從事咖啡貿易生意的香港餐飲聯業協會會長黃家和昨日表示，以往本港出口到南美的大型貨輪需先停泊美國或墨西哥港口，若徵費落實，業界可轉用秘魯的錢凱港來應對。行政會議成員兼立法會商界（一）議員林健鋒稱，南美洲市場需要開拓，認為香港貨物未必要再經巴拿馬運河進入南美。

林健鋒：長遠降運輸時間中轉成本

林健鋒在商台《政經星期六》指出，錢凱港是一帶一路在拉美的關鍵項目，轉以錢凱港運貨，短期內雖要重新規劃，但長遠能降低運輸時間和中轉成本。他補充，由香港到錢凱港的路程也很遠，需思考如何節省成本和保險費。

同場的黃家和表示，無論是由南美進口商品賣到中國、東南亞，還是出口到南美，經過錢凱港均對港商有利。他解釋，用錢凱港運貨可節省2至3周的航運時間，而以往貨物進入美國後要「拆細再搵細船先入到巴拿馬」，若經錢凱港則可直達秘魯，毋須換船，航運成本更低。黃續稱，錢凱港去年11月開通，雖未全面營運，首兩個月已有約1.5萬個貨櫃經該港運至南美市場。

廠商會會長盧金榮於同一節目稱，港商應對關稅的策略是尋找多元市場，下月將帶團前往中東。林健鋒亦指出，業界有必要用心開拓內地市場，雖然本港對墨西哥、東盟甚至中東的整體出口額不斷提高，但該些市場體量終究較小，至今東盟、中東佔本港整體貨物出口分別是8.7%和2.9%，較2018年的7.4%及2%增長並不多。

至於總商會煞停訪美，身兼總商會理事會成員的林健鋒解釋，美方政策不穩定，美商亦想觀望，故會方決定暫緩訪美，又強調不訪美不代表中斷與美商聯絡。

（關稅戰）

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