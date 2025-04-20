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港聞

港聞二

話你知：油浸式變壓器設額外消防要求 氣體絕緣變壓器或增暖化風險

【明報專訊】兩電目前油浸式及氣體絕緣變壓器均有採用，中電多用前者，港燈多用後者，各有利弊。油浸式變壓器有火災風險，香港現時規管若要採用須滿足額外消防要求；氣體絕緣變壓器使用的六氟化硫（SF6）不可燃燒更安全，但它是強力溫室氣體，在大氣中可存在3200年，所致全球暖化效果（全球暖化潛勢，GWP）在100年內更是二氧化碳的逾2萬倍，對環境構成風險。

綜合兩電回覆及其年報，現時中電有約1.6萬個總變電站和副變電站，大部分輸電變壓器均為油浸式；港燈則有逾4000個變電站，自1980年代引入首台SF6氣體絕緣變壓器後，變電站內6000多個變壓器絕大部分採用氣體絕緣。

國際工程學權威組織「電機及電子工程師學會」（IEEE）2022年論文提及，油浸式變壓器因包含大量油，一旦火災通常很大規模、快速蔓延且難撲熄，內地及海外均曾有變電站因此有嚴重火警。

目前在港使用油浸式變壓器的變電站須滿足額外消防要求，中電《COP 101 配電變電站設計守則》提到要增設額外消防泵房、水缸等。據港燈《接駁電力供應指南》，不含油變電站消防要求較寬鬆，獲消防處豁免在站內提供便提式滅火筒，非特別要求亦毋須安裝固定滅火裝置。

用SF6絕緣則需小心後續處理，否則影響環境。兩電近年各自公布《可持續發展報告》，港燈提到已設機制從退役設備回收SF6；中電則稱會透過日常保養和及時維修，減少因故障造成SF6泄漏。

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