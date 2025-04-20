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韓歌手開騷「縮水」 主辦退款否認欺詐

【明報專訊】韓國饒舌歌手梁洪源（YANGHONGWON）前晚（18日）在新蒲崗商廈辦演唱會，票價最貴近2000元，有觀眾稱時長只約一小時，與購票資訊所列兩小時不符，當晚有人報警。有部分觀眾在社交平台呼籲入場觀眾投訴。主辦單位LaitmHouse昨在社交平台發聲明致歉稱，因疏忽導致售票平台顯示的演出時長有誤，與實際演出內容有落差，否認誤導或欺詐，允向觀眾全額退票，惟不包括手續費，具體細節下周五前公布。

警方回應稱，前晚約9時36分收到報案稱，兩小時的演唱會約1小時03分便結束，要求警方到場協助退款，警員曾到場，觀眾平靜散去。

觀眾報警 主辦稱疏忽致售票資訊錯

涉事演唱會為YANGHONGWON WORLD TOUR香港站，本月18日晚上7時在彩虹道商廈The Burrow舉行，售票平台BOOKYAY網頁稱演唱會時長兩小時，票價分為1980元VVIP、980元VIP及580元一般門票，不設劃位，全屬企位，VVIP票有遊艇見面會、單獨合照等類門票，VIP亦有優先入場及團體合照類。

有觀眾在Threads說，當晚演出至約8點時梁稱只剩兩首歌，最後一首更由嘉賓嘻哈歌手NO:EL代唱，觀眾因未夠兩小時要求主辦方解釋。該觀眾引述主辦方上台稱演唱會只有一小時，一度提出讓觀眾參與昨日的After Party，及後梁洪源亦上台說話，當時觀眾才獲悉他的演唱僅一小時。亦有其他觀眾發文貼出投訴信範本供觀眾向主辦單位、消委會及海關投訴。

持一般票的觀眾K批評事件荒謬，稱K-Pop演唱會主辦方通常較有質素，因藝人多有大型經紀公司或娛樂公司，但饒舌歌手或獨立音樂人未必簽約大型經紀，較多由無聽過或「好新」的機構主辦，而是次情况較以往更誇張，暫未打算向消委會投訴。

K提供片段所見，梁台上稱他所知演出時間為一小時，主辦方在梁下台後稱會退款一半，並說「個飛上面有少少系統嘅問題」，故寫演出時間兩小時。

LaitmHouse聲明稱，明白事件對藝人和觀眾「是一種失落與遺憾」，願承擔全部責任，反省資訊傳遞和執行流程的不足，但否認有任何誤導或欺詐的動機或行為。

梁洪源為韓國Hip Hop廠牌Indigo旗下藝人，曾在饒舌選秀節目《高等Rapper》奪冠及《Show Me The Money》第8季獲亞。

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