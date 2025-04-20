騙黨AI換臉開洗錢戶口 七成得手 破404網罪詐騙案涉逾15億 跨境集團假文件辦傀儡戶

報失身分證配換臉程式 突破網上驗證

網絡安全及科技罪案調查科總督察孫伊琪表示，有詐騙集團去年3月至今年2月利用最少21張已報失身分證於網上申請銀行户口，他們試圖以AI換臉程式突破銀行的網上身分驗證程序，集團44次申請中有30次成功。孫指出，集團會利用户口申請信用卡或借貸，並透過消費清洗犯罪得益，涉款逾200萬元，行動中拘捕8人，集團主腦及部分骨幹成員有黑社會背景。

據警方資料，市民若遺失身分證明文件，除向有關部門報失及補領外，亦應盡快通知銀行及信用卡公司以更新紀錄。

財富情報及調查科早前與公安交流情報，發現去年底開始有跨境犯罪集團在內地招募傀儡，指示他們經陸路過境到本地珠寶店，以內地扣帳卡等電子支付方式購買價值幾萬至數十萬元不等的黃金，意圖清洗240宗內地假冒官員騙案所得1850萬元人民幣贓款。財富情報及調查科高級警司呂智豪表示，公安與警方先後在內地及香港拘捕17人及3人，包括主腦及曾買金的成員，警方同時檢獲34件黃金首飾，總值83.6萬元。

就傀儡戶聯絡銀行 阻26人受騙

公安及警方同時搗破另一跨境犯罪集團並分別拘捕12名內地人及4名本地人，他們涉偽造假文件，包括內地銀行文件、工作證明等，讓成員在本地銀行開設傀儡戶口，作為收取或清洗61宗騙案所得2670萬元贓款。呂智豪稱警方曾就相關傀儡戶口聯絡銀行，同時阻止26名潛在受害者被騙，包括一名內地研究生，涉款逾30萬元。

破網戀詐騙中心 換臉扮美女誘投資

另外，商業罪案調查科搗破位於荃灣的「網上情緣」詐騙中心，拘捕11人，中心成員會利用AI換臉程式假扮年輕貌美及事業有成的女性，經交友平台誘騙受害人投資虛假網店，聲稱高回報兼零風險，其間會製造流量及訂單令受害人信以為真；當受害人轉帳虛擬貨幣後騙徒就會失蹤，令受害人血本無歸。警方估計集團每日接觸約100個對象，每周約有百萬元收入。