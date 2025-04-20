明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

同村另兩「卜卜齋」 皆列三級歷史建築

【明報專訊】掃管笏村有3間書室，其中棣華書室被夷為平地，餘下含英書室及俊英書室均被評為三級歷史建築，見證香港「卜卜齋」教學歷史。根據古蹟辦資料，含英書室由李氏於1916年所建，專門提供傳統卜卜齋教學，較村內俊英書室受歡迎。

俊英現為氏族產業 曾辦村民婚禮

日佔時期後，含英書室改名Hum Ying Study School，曾變身提供現代化小學教育的學校，至1960年代停辦。俊英書室由李乃宏建於19世紀末至20世紀初，為村內貧戶子女提供傳統卜卜齋教學服務。1935至1937年，掃管笏公立學校建成後，書室的教育使命告一段落，其後村民仍會在書室舉行婚禮，書室現已成為李乃宏祖的氏族產業。

政府2013年舉辦古蹟周遊樂活動，挑選全港17所具西式建築風格的學校和13所中式傳統書室開放予公眾參觀，當中便包括含英書室，時任發展局長陳茂波亦曾在隨筆提及含英書室。

古蹟辦資料 棣華書室以「鐵廠」登記

古蹟辦於1996至2000年曾做全港歷史建築普查，記錄約8800幢歷史建築，從中挑選1444幢文物價值較高的建築深入調查，並按歷史價值、建築價值、保持原貌程度及罕有程度等準則，為歷史建築評級。

翻查該8800幢歷史建築名單，掃管笏村的含英、俊英及棣華書室均榜上有名，不過棣華書室的登記名稱是「East Hill Metal Factory」，而非「Study Hall」（書室），估計該建築曾改作其他用途。翻查8800幢歷史建築的報告，亦未有交代棣華書室更多資料。

（城市保育）

上 / 下一篇新聞