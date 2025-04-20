同村另兩「卜卜齋」 皆列三級歷史建築

俊英現為氏族產業 曾辦村民婚禮

日佔時期後，含英書室改名Hum Ying Study School，曾變身提供現代化小學教育的學校，至1960年代停辦。俊英書室由李乃宏建於19世紀末至20世紀初，為村內貧戶子女提供傳統卜卜齋教學服務。1935至1937年，掃管笏公立學校建成後，書室的教育使命告一段落，其後村民仍會在書室舉行婚禮，書室現已成為李乃宏祖的氏族產業。

政府2013年舉辦古蹟周遊樂活動，挑選全港17所具西式建築風格的學校和13所中式傳統書室開放予公眾參觀，當中便包括含英書室，時任發展局長陳茂波亦曾在隨筆提及含英書室。

古蹟辦資料 棣華書室以「鐵廠」登記

古蹟辦於1996至2000年曾做全港歷史建築普查，記錄約8800幢歷史建築，從中挑選1444幢文物價值較高的建築深入調查，並按歷史價值、建築價值、保持原貌程度及罕有程度等準則，為歷史建築評級。

翻查該8800幢歷史建築名單，掃管笏村的含英、俊英及棣華書室均榜上有名，不過棣華書室的登記名稱是「East Hill Metal Factory」，而非「Study Hall」（書室），估計該建築曾改作其他用途。翻查8800幢歷史建築的報告，亦未有交代棣華書室更多資料。

（城市保育）