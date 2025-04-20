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百年書室夷平 精巧木雕消失 業主申重建待批 屋署：未接拆卸通知

【明報專訊】位於新界的書室昔日以傳統方式教學，服務村民，不少歷史悠久，例如可逆源至清朝的屏山「仁敦岡書室」被列為法定古蹟。有行山客最近發現位於屯門掃管笏村一間有百年歷史、未被評級的「棣華書室」被夷為平地，地上鋪滿書室殘骸，花崗石柱棄於一旁，精緻木雕消失。屋宇署表示2023年曾向業主發修葺令，同年8月地政總署接獲業主申請重建，惟兩署截至本月9日未有接獲拆卸該建築的通知或舉報，屋宇署正聯絡業主了解，並就個案是否涉及違反《建築物條例》展開調查。古蹟辦回應稱2020年實地考察棣華書室，因建築曾作大幅改動，故未安排評級。

明報記者 馬耀森

掃管笏3書室之一 棣華被拆行山客心傷

有行山客最近在社交網站發帖表示，2022年曾到掃管笏村，原以為該村只有兩間歷史建築，不料發現另一間更大的「棣華書室」，已荒廢破落。當時一名村民向他表示，棣華書室原是學校，曾被改作鐵器工廠，樑上可見精巧彩繪木雕，牆上有壁畫及書法，村內另外兩間書室皆沒有這些精美裝飾。該行山客上月再到上址，發現整座棣華書室已被夷為平地，變成臨時花園，遍地青磚瓦礫，當中夾雜木樑殘骸，花崗石柱擱在一旁，精緻木雕消失。他感嘆一座「古蹟」就此消失，只剩少數照片，令人傷心。

古蹟辦：格局曾大改 未安排評級

古蹟辦回覆本報查詢稱，1996至2000年曾做全港建築調查，共記錄約8800幢建築物，當中包括棣華書室。根據調查紀錄，棣華書室曾作不同程度的改動，因而未獲列入1444幢歷史建築名單內。

古蹟辦其後於2020年再次實地考察棣華書室，經詳細檢視後，確認建築物內部和外部均曾作大幅改動，包括增建金屬閣樓、以鐵皮頂圍封原本開放式天井，以及加建混凝土牆覆蓋原有磚砌正立面和側立面等；上述改動均影響建築物的整體文物價值，故根據既定評審準則，未有安排為該建築物評級。

現時掃管笏村內有兩幢被評為三級的歷史建築，包括含英書室和俊英書室。本報記者上周一（14日）到訪，發現含英書室內有擺放桌椅及出售食物，外人可以進內；俊英書室已荒廢，部分屋頂塌下，內裏長滿雜草（見另稿）。

長春社：何謂「大改」主觀 應增透明度

長春社高級公共事務經理李少文對棣華書室被拆卸表示可惜。他說，不少歷史建築經過歲月洗禮，日久失修，或曾作不同用途，建築物曾大幅改動頗為普遍，結果仍獲評級，但亦有不獲評級的例子，例如港島堅尼地城太白臺8至9號，因曾做修葺工程，古蹟辦認為唐樓格局已改變，最終不獲評級。他認為歷史建築在什麼情况下被視為「大幅改動」存在一定主觀因素，認為古蹟辦應向公眾交代更多資料，增加透明度。

屋署曾發修葺令 地署查拆卸違例否

屋宇署表示，該署曾於2022年12月接獲屯門地政處轉介，指棣華書室失修，署方於2023年1月派員到場視察，發現該建築物有失修及欠妥情况，屋宇署遂根據《建築物條例》於同年3月向有關業主發出修葺令，截至本月9日沒接獲任何有關棣華書室擬被拆卸的通知或舉報。

地政總署表示，棣華書室所在地點為私人屋地，屯門地政處正按程序處理業權人於2023年8月提交的重建申請；署方正就建築物被清拆聯絡業主了解，並就個案是否涉及違反《建築物條例》展開調查，視乎調查結果採取適當行動。

（城市保育）

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相關字詞﹕歷史建築 仁敦岡書室

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