東九龍集運順安站 移近聯合醫院

馬游塘與油塘東間增設藍田北站

東九龍線原定走線涵蓋8站——彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘、油塘東，全長7公里。陳美寶於有線新聞《有理有得傾》稱，新走線將原本由馬游塘通往油塘東的1公里穿山隧道縮短，部分改為露天段，馬游塘及油塘東之間的藍田公園附近將設「藍田北站」，走線亦會增設行人系統接連將軍澳隧道巴士站，除盼壓低成本，亦可惠及更多居民。

順安站原本鄰近安泰邨，陳美寶透露該站將移近聯合醫院。她解釋，以往市民很多時去醫院會到港鐵觀塘站附近轉乘小巴甚至步行上坡，新方案調整順安站位置並將增設行人接駁天橋系統，以便市民去醫院。

研增兩住宅地納發展 吸引投資

陳又稱，東九龍線融資會採「鐵路加物業」發展模式，除了馬游塘站車廠用地，亦正研究增加多一兩幅住宅地納入發展範圍，並會檢視住宅高度和面積比例，以期吸引投資者和營運者參加。

東九龍線明年公開招標，陳美寶稱系統以無人駕駛技術為目標，會考慮本港、內地以至海外技術，甚或合資經營。她說，招標完結前已會敲定走線，同步開展法定程序和諮詢地區，相信可較原本預計2034至2038年落成提早至少一年。