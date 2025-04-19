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東九龍集運順安站 移近聯合醫院

【明報專訊】東九龍智慧綠色集體運輸系統最終方案即將出爐，運輸及物流局長陳美寶表示，順安站會移近聯合醫院，以便市民日後毋須於觀塘轉乘小巴或步行到醫院。她又稱，系統會採「鐵路加物業」發展模式，但除車廠外會爭取多兩幅大型住宅用地，以吸引更多投資者和營運者。

馬游塘與油塘東間增設藍田北站

東九龍線原定走線涵蓋8站——彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘、油塘東，全長7公里。陳美寶於有線新聞《有理有得傾》稱，新走線將原本由馬游塘通往油塘東的1公里穿山隧道縮短，部分改為露天段，馬游塘及油塘東之間的藍田公園附近將設「藍田北站」，走線亦會增設行人系統接連將軍澳隧道巴士站，除盼壓低成本，亦可惠及更多居民。

順安站原本鄰近安泰邨，陳美寶透露該站將移近聯合醫院。她解釋，以往市民很多時去醫院會到港鐵觀塘站附近轉乘小巴甚至步行上坡，新方案調整順安站位置並將增設行人接駁天橋系統，以便市民去醫院。

研增兩住宅地納發展 吸引投資

陳又稱，東九龍線融資會採「鐵路加物業」發展模式，除了馬游塘站車廠用地，亦正研究增加多一兩幅住宅地納入發展範圍，並會檢視住宅高度和面積比例，以期吸引投資者和營運者參加。

東九龍線明年公開招標，陳美寶稱系統以無人駕駛技術為目標，會考慮本港、內地以至海外技術，甚或合資經營。她說，招標完結前已會敲定走線，同步開展法定程序和諮詢地區，相信可較原本預計2034至2038年落成提早至少一年。

相關字詞﹕順安 聯合醫院 陳美寶 運輸及物流局 東九龍線 東九龍智慧綠色集體運輸系統

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