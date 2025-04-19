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港男盡捐器官 至親醫護Honor Walk相送 送入手術室 憶步入教堂路

【明報專訊】葉先生在病榻做了15次手術，早前又要再做，但葉太沒擔心，反而感受到從未有過的寧靜，更讓她憶起結婚步入教堂時的愛。這次手術施行時其實葉先生已死，他透過手術捐出器官拯救他人，至少兩人因其屍肺與屍肝得以重生。葉先生在這段最後人生路不孤單，通往手術室的走廊兩側，有妻子、母親、朋友及醫護人員送行，在手術室門前，葉母向葉先生說：「阿仔，今次你最唔『嘥嘢』。」伊利沙伯醫院早前舉行本港首次「道謝．道愛之行Honor Walk」，促成這次Honor Walk的護士說，器官捐贈者是「英雄」，冀以送別儀式向他們致敬。

明報記者 楊晨

中央器官捐贈登記名冊人數截至上月底增至近39.7萬，但病人輪候器官移植時間近年均見上升（見表），心、肝及肺平均需等兩三年，腎臟更長達5年。

伊院發起人：致敬英雄行為

發起Honor walk的伊院器官捐贈聯絡主任黃穎欣2012年起在伊院當護士，曾在深切治療部工作，不時見證器官捐贈。一年多前開始擔任器官捐贈聯絡主任的她認為，器官捐贈是英雄行為，值得致敬，「但其實如果捐贈者或家屬同意後，佢就會被送入手術室，進行器官移植，係好冷冰冰」，因此她希望參考外國做法，為器官捐贈者舉行「Honor Walk/Hero Walk」，去年開始策劃，得到院長及不同部門同事支持。

葉先生成為首次Honor Walk的主角。臨做手術前，醫護向他說：「今天，您將會進行第16次手術，也是您最後一次手術。與過去不同的是，今次手術可以讓垂危的病人得以重生。」

亡夫曾做15次手術 妻：今次不再憂

黃穎欣憶述，從病房到手術室的一段路，葉太想起結婚時步入教堂的情景，稱今次手術和過往手術不同，她不再擔憂，內心是從未有過的寧靜。葉母亦送兒子走最後一程，在手術室門口對葉先生說：「阿仔，由細到大都話你嘥嘢，今次你最唔『嘥嘢』。」黃說這臨別信息有趣又窩心，亦表達出母親對捐贈器官的支持。葉先生的肺及肝拯救了兩名病人，其皮膚組織亦捐出幫助他人。

「阿仔，今次你最唔嘥嘢」

黃稱，葉太曾說探病時見到輪候器官捐贈的病人，意識到捐贈器官不僅拯救病人，更能令一個家庭重生，「施比受更有福」，故很快就決定簽署捐贈葉生所有可捐器官及組織的同意書。

除了親友，曾照顧葉的醫生、護士及物理治療師等人當日亦到場陪伴。黃穎欣說，對醫護而言，那一天是照顧過的病人即將離世之日，同時亦見證他為其他病人贈出最珍貴的禮物，儀式不僅是送別及道謝，更是「一個結合的象徵」，是對醫院器官捐贈文化的肯定與推廣。

「道謝．道愛」是黃穎欣和同事一起想出的中文名，意為感謝器官捐贈者的大愛。她希望Honor Walk未來由醫院推廣至整個社會，令公眾更認識並支持器官捐贈。

相關字詞﹕器官捐贈 伊利沙伯醫院 honor walk

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