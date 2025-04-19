港版法律AI平台7月面世 供應商：勿照抄

搜資料寫文件 生成新合約

薛駿騏接受專訪時解釋，搜尋資料及草擬文件等已可由生成式AI代勞，不少外國大律師行已採用，甚至自行開發AI平台。他舉例，法律人員上載合約範本及修改買賣雙方名稱及金額，便可得出新合約，令律師可專注獨立思考的部分。

部分AI應用曾引起爭議，例如外國有律師使用AI平台在庭上提供虛構案例。薛駿騏指出，將於7月在港推出的法律AI平台「Lexis+ AI」雖使用ChatGPT系統，但會以香港案例及香港法律資料庫來訓練模型，不會使用原本資料庫，「好像叫小朋友只在一堆書入面找答案」，以避免「AI幻覺」問題。他說，目前AI答案仍未百分百準確，故答案會提供出處，方便對照條文或案例。

採ChatGPT 研結合DeepSeek

薛駿騏表示下一步計劃推出中文法律平台及考慮結合DeepSeek。對於業界憂慮AI或導致律師人手減少，他說AI可節省文書時間，笑言「由看書變成上網節省了很多時間，律師有無少到、law firm（律師樓）有無少到？」

他稱，一直有提醒客戶使用AI時遵守律師或大律師操守守則，同時對經AI得出的答案「不要全部照抄，都要望一望、執一執」，「AI未到完全一丟入去就不用看、用得的地步」。

社區法網用AI模擬提問

推薦網頁回應市民查詢

基於「資安衛生」，薛說即使其平台加密及與ChatGPT完全獨立，一般也建議律師避免指名道姓將客戶的敏感資料輸入坊間的AI平台，「我們看不到（有否輸入），但原則上都不應放入去，香港以外可能有些AI平台不用錢，就更要小心」。

除商業運用外，解答不同法律處境問題的港大「社區法網」網頁去年也更新智能推薦系統，市民可輸入法律情景或問題，由系統推薦2200多頁資料中的相關網頁，而非自動生成答案，但比以往預設問答增加互動。參與「社區法網」的港大計算機科學系教授高志明指出，系統是透過AI技術模擬一般人提出的問題，「好像電器說明書，嘗試troubleshoot（解決）不同問題」，目前問題庫已有約7萬條問題。

他說由於AI仍有「幻覺」或提問字眼不正確，提問都再經人手核對，以確保問題準確合理。

高志明說，目前大學已測試幾個版本的聊天機械人，可模擬律師對答、法律分析，或搜尋相關案例，但考慮到AI風險而未正式採用，法律學院正研究如何在校內使用法律AI聊天機械人，加入教學。

高又說，目前法律行業廣泛使用AI，惟他提醒同時要明白AI限制，「需要核實，不能盲目相信，看清楚信息來源，例如是哪一條法律條文或哪一宗法庭案例」。至於法律學院研發AI聊天機械人應用，他認為可提醒學生AI不一定準，但至少有相關經驗，因畢業後律師樓都用類似工具。

明報記者 林勵