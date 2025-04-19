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港聞

港聞二

「未影響出口」 越印設廠港商：合約列明客戶負責關稅

【明報專訊】美國暫緩對華以外大部分國家「對等關稅」90日，在越南及印尼均設廠專營美國訂單的「中華商務聯合印刷（香港）有限公司」，其董事總經理梁兆賢稱，由於主要產品會以船上交貨形式交收，合約均列明關稅及條款由客戶負責，因此其出口業務暫未受影響，訂單水平穩定。他指對等關稅導致全球貿易割裂，在美國難以找到替代中國及東盟的供應下，相信不可能持續，稱不排除美方會增加一系列豁免。

近年不少企業推動「中國+1」戰略，即在中國投資營運同時，亦在東南亞等國家設廠。梁兆賢稱，集團出口業務目前有五成屬美國市場，故在2022及2024年分別於印尼及越南設廠，出口智能標籤（RFID）及與印刷設計相關產品，換取以較低關稅進口美國。

東南亞開生產線不易

稱美同難覓區外替代

集團在內地4個城市均有設廠，梁兆賢提到，其集團規模較大，但到東南亞增設生產線亦不容易，需在廠房建設、技術支援及物料供應等多方面配合，相信其他廠商亦不能即時轉到受關稅影響較少的地區增設生產線，預計美方短期內亦難以在中國及東南亞以外地方覓得供應商替代。

東南亞及中東市場目前佔集團少於一成生意額，梁兆賢稱要「為未來計劃」，面對傳統歐美市場出現許多不確定性及制約，包括藉對等關稅打壓中國和波及東南亞國家，集團未來要加快開拓亞洲、中東及一帶一路市場。他舉例，去年已在阿聯酋第三大城市沙迦設立辦公室開拓生意，另期望下月特首率團能簽訂更多合作協議、港府日後提供更多支援服務，又建議業界互相分享資源經驗，加快尤其是中小企「落地」的速度。

「所有產品均需印刷產品及服務，若世界缺乏印刷，根本猶如失去色彩。」梁兆賢認為，發展中國家對印刷需求具一定潛力，同時市場對智能標籤的應用增加，舉例服裝店員工或客人毋須逐一掃描貨品，把選購的衣物放在指定位置就能計算價錢，集團正積極開拓相關市場。

（關稅戰．廠商應對系列．下）

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