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東莞廠：內地原料商促「先找數再送貨」 飾物商已訂百萬元材料 美訂單暫緩「見步行步」

【明報專訊】白宮日前宣布中國出口美國的商品面臨最高245%關稅。面對政策朝令夕改，有生產聖誕飾物的東莞廠商稱，近日部分出口美國的訂單遭叫停，由於客戶未付訂金，若最終取消訂單，單是材料費就損失數百萬元。同在東莞設廠的「香港金邊實業」，其董事總經理劉達邦說，出口建築材料至美國佔今年生意額近半，客戶今年7月需落訂，若屆時關稅無下調，不排除他們會進口其他產地的建材，公司可能面臨逾千萬元生意額損失。

明報記者 施晉宇

在東莞設廠20多年的港商陳先生稱，工廠以生產聖誕飾品為主，主要客戶來自歐洲，另有一兩成來自美國。他說目前生意情况難以預測，近日多個美國客戶要求暫緩進口，佔公司一成五至兩成生意，「無講明不會進口，但無具體定恢復時間」，相信客戶大多持觀望態度，「見步行步」。

該廠每年7至8月出貨，以趕及11月前把貨品運抵美國。陳先生稱，目前廠房相當被動，已訂購材料生產，但銷往美國的生產線無奈停工，一旦對方取消訂單，料最少蝕數百萬元。工廠現有約300名員工，另設機械生產線，惟「灑粉」及畫圖等工序仍靠人手。他表示由於美國訂單暫緩，員工毋須加班趕貨，不排除之後要減人手。

倘美客拒訂 建材難改用途

「金邊實業」自2012年起開拓美國市場，美國、內地及香港的訂單分別佔整體生意三分之一。劉達邦稱，近年本港及內地工程減少，相反美國在新冠疫情時積壓大量商廈工程，今年美國訂單增加，佔公司生意額近五成。他稱因應不同工程，建材顏色、用料及厚度各異，若美國客戶因關稅拒絕「落訂」，建材亦不能在其他工程使用。「你再加關稅，企業肯定無法承受」，他期望中美兩國早日協商，否則不排除美國客戶會進口其他地區的建材。

身兼香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席的劉達邦表示，關稅戰同時影響廠商資金流，廠商在內地買材料，找數期限一般是30至60日，但原料供應商近日要求廠商「先找數，再送料」，令部分廠商急於「周圍撲水」，否則無法繼續生產。

「攻美用4年 中東也需時」

特首李家超下月率團出訪中東，劉認為中東多國積極發展旅遊、貿易及金融等產業，具拓展潛力。公司去年曾到訪廸拜展覽，員工隨即拓展當地市場，但他回想當年花了4年開拓美國市場，相信在中東爭取生意也需以年計；加上美國市場大、利潤較高，有別於中東集中在沙特及阿聯酋等數個城市，利潤暫不及美國，料開拓市場需時。

（關稅戰．廠商應對系列．下）

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