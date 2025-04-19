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港聞一

飲食業稱生意較平日少 按年仍增

【明報專訊】一連4日的復活節假期昨日開始，零售業界憂慮市道「旺丁不旺財」，預料生意額較去年下跌約一成。有飲食業界亦評估復活節長假期生意較平日下跌，但整體生意估計較去年同期上升。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，估計今個假期業界生意比平日少約兩成半，惟因來港內地遊客增加，估算去年復活節假期平均每日生意額有約1.8億元，今年每日可達約2億元，即上升約一成。

零售界料按年少賺一成

不少港人於長假期間外遊，香港百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠昨在港台節目《千禧年代》表示，復活節長假期對零售業界而言談不上是消費旺季，更料生意額較去年下跌約一成，即使新冠疫後旅客量增，但生意額提升不理想，屬「旺丁不旺財」。

林志忠又表示，港人外遊、網購普遍，加上旅客消費模式改變，更傾向深度遊、觀光，購物時更審慎，無論外部還是內部零售都較往年復活節少，建議業界推出額外特別活動吸客，「唔係話淨係做啲白兔仔、復活蛋」，針對本地市民則要加強網購應對，並推出如長洲平安包等本港獨有產品吸客。

業界：飲食習慣改

競爭力變弱

黃家和向本報稱，觀察到本地市民消費力確有減弱，故認為復活節長假期間生意額較平日少約兩成半，但對比去年同期，外遊港人數量或相若，即使內地遊客人均消費較疫前減少，但訪港內地旅客明顯增加；加上「旺區」人流多，帶動市面熱鬧氣氛，或令市民夜間消費上升，故仍估算今年同期生意額上升。

惟稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮昨早在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，復活節假期市道不樂觀，大批港人外遊或北上消費，加上飲食習慣改變，多了叫外賣或光顧「兩餸飯」，食肆能爭取消費額明顯較以往弱。

邱金榮又說，食肆面對租金及人工等成本上升，要守住業務不易，更形容現時業界經營是「企穩」在低位，只能待市民恢復消費信心，才可再覓發展機會。

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