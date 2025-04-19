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旅遊業界稱遊日港團減半 高鐵團成新趨勢

【明報專訊】日本一向是不少港人的「鄉下」，有旅行社卻稱今年復活節假期出發到日本旅行團較往年少一半，料因地震預測影響遊日情緒。有旅遊業界預料乘高鐵到內地旅遊將成新趨勢，提到高鐵覆蓋網愈來愈廣，加上整年票價一樣，方便旅行社預算成本。

港人陳女士一家每逢長假期便會到外地旅行，尤其愛到台灣和日本，因為航程短、物價平，今年卻例外留港，到尖沙嘴商場買日本卡通公仔Chiikawa。她笑着解釋，坊間「太多專家預測」指下半年日本將有地震，一來擔心安全，二來怕保險不賠，「費事搏命」，決定留港。

有市民憂日本地震 留港度假

另一港人女士Jas則說明天會跟女兒和媽媽到日本博多旅行，解釋明天出發是為避開昨日長假期首天出入境高峰，提到女兒正讀小學，學校假期到本月底，故遊日時間充裕。她說聽聞日本地震預測，遂5日行程主要安排市內，避免到近郊及火山帶。

旅議會：高鐵團比例大增

本港旅行社縱橫遊常務董事袁振寧表示，受日本地震和火山爆發預測的影響，今年復活節假期日本團較往年少一半，舉例前天出發到日本只有5團，每日接獲有關日本團查詢也是7月後出發。他稱港人今個假期除選擇到內地，也多了選擇到迪拜和澳洲，估計是因兩地航程、時差算是長線旅行中最接近日本，加上治安不錯和沒地震。

旅遊業議會總幹事楊淑芬估計，今年復活節假期約有3000多個旅行團，跟去年相若，航空團熱門目的地仍是日本，其次越南，惟今年高鐵旅行團比例大增，料一半以上旅行團都是高鐵團。她提到新冠疫情後高鐵網絡覆蓋更廣，由西九龍站出發可到訪過百個城市，加上高鐵票價沒分淡旺季，亦毋須付機場稅或燃油附加費，方便旅行社預算成本。

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