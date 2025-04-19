復活節假首日逾70萬港人次出境 兩日132萬人離港按年升一成 本地商戶嘆「清場咁滯」

不少港人早在今個復活節長假前夕已出發外遊。據入境處數據，前天（17日）各口岸共有逾71.8萬人次出境，當中逾八成即60.5萬是香港居民，連同昨天長假期首日截至晚上9時70.6萬人次港人出境，兩日合共132.3萬人次港人出境，較去年同期120.7萬多近一成。

福田口岸地鐵擠滿北上人潮

深圳灣跨境車過關候90分鐘

陸路多個口岸人流擠擁，在落馬洲支線往福田口岸，不論人工通道及快速通道都排滿長龍。據記者昨早10時實測，完成通關抵達福田口岸要花27分鐘，較平日人少時僅需5至10分鐘多。抵達福田口岸後，除出租車站，地鐵站亦有不少北上港人人潮，一些來自香港的旅行團舉起旗幟讓團友集合，有警員在場管理人群。而在港珠澳大橋香港口岸，大量旅客亦等候乘坐金巴出境。

運輸署昨午表示，由於進入深圳灣管制站的跨境私家車數量眾多，等候駛往旅檢區處理離境手續的時間或需90分鐘，警方須實施第二階段特別交通安排；港鐵昨午亦一度實施去年重陽節人潮管制措施，個別由金鐘站開出的北行列車會以大埔墟為終點站分流，乘客需於該站轉車。

記者昨午到尖沙嘴中港城跨境巴士站觀察，發現人流未算擠擁，每班跨境巴約20人排隊。徐氏夫婦昨乘坐跨境巴到深圳灣口岸，說7天行程會先到廣州北部融創滑雪，再南下看馬戲團，繼而到澳門，全程預算約3000元，最希望到商場購物。歐氏夫婦則打算和朋友坐直通巴到珠海玩兩日一夜，稱感受到復活節出境人流，憶述上周日買4張車票，後來正想外加兩張時卻發現車票售罄。

內地訪港客嘆難購票回家

大批港人出境，有欲返回內地的旅客受影響。武女士一家三口3天前從廣州來港，由於母親年邁身體不適，原想昨早盡快回內地，卻只能買到昨晚6時半直通巴車票。她說母親身體差，不便乘搭鐵路列車和他人擠迫，卻想不到連跨境巴也要等候多時，感嘆「一早知就唔落嚟啦！」

有藥房稱生意按年減五成

記者昨午亦到尖沙嘴一帶商戶觀察，多間名店外沒人排隊。廣東道一間藥房負責人林先生稱，生意額較往年長假少約五成，「一年差過一年」，又指已推出折扣優惠希望吸客，惟由於復活節在內地沒假期，作用不大，「始終我哋唔係屋邨商場，有街坊會嚟幫襯，一放假啲人唔使返工便北上，生意就冇啦！」他說接下來五一黃金周，據往年經驗生意額應有一兩成增長，惟對此不抱太大期望。

尖沙嘴一間中式粥麵店經理周女士亦指生意淡薄，約30人舖面平日午市應滿座需排隊，昨則未見此情况。她說近日推出優惠券吸客但作用有限，唯有「做好自己」，「做好個品牌、食物嘅品質，宣傳呢啲交畀老細諗啦！」

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