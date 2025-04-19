灣區手記：96110 ／文：尚東美

但後來想想，好像不對啊，那個電話號碼96110有點似曾相識，於是網上一查，原來是內地官方的反電訊網絡詐騙專用號碼，擔心不知是否出問題，連忙回電過去。對方工作人員接聽後，第一個問題是問：「你收到一次來電還是多次來電？」當知道筆者只收到一通電話，對方便解釋，原來是因為系統發現之前一天，筆者接到一通從香港打過來的電話，據系統紀錄懷疑該香港電話號碼是詐騙分子使用，因此反詐中心來電詢問，看筆者是否受騙。「如果只是打一次來，倒不用太緊張，我們只是了解一下情况，但如果見我們不斷打電話給你，那就意味着你可能已經受騙，我們需要立即跟你聯繫，阻止損失。」對方續道。

但道高一尺魔高一丈，早一兩年便有海外中國留學生收到顯示為96110的電話，最終發現竟是騙子冒充反詐中心行騙。但其實要分辨也不是太難，要知道只有在當事人可能遭遇或已遭遇電訊網絡詐騙時，反詐中心才會致電勸阻，絕不會說什麼要配合調查之類，更不會要求當事人在線錄口供或下載什麼手機程式及轉帳匯款。

但如果真的怕分辨不來，不妨學筆者那樣，先掛線再另行致電96110，記緊不要直接回撥，問清楚反詐中心是否真的有事找你，那就萬無一失。

文：尚東美