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港聞二

反恐二案 首被告就「友代Tg發言」解畫 稱扮自閉掩飾

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，昨在高等法院第90天審訊。首被告何卓為早前供稱，他2020年2月把其中一部涉案電話轉交他人，由對方假冒自己回覆Telegram（Tg）信息，因此之後的通訊紀錄與他無關。法官陳仲衡質疑，若有人在何面前談及信息內容，何難以回應。何卓為回應稱他應對這些情况的方法是「表達到好自閉」、「撳電話」，碰面時只寒暄而不會深入對話。

據庭上早前證供，警方搜出3部屬於首被告何卓為的電話。辯方昨續展示黑色iPhone中，何卓為以用戶名稱「五飛」與用戶「珀斯光輝」、即第七被告何培欣的Telegram通訊紀錄。2020年3月7日，何卓為問「狗狗為香港做高風險嘢你會唔會唔鐘（鍾）」、「唔想你拖入呢啲嘢」。何卓為在庭上解釋，「狗狗」是自己與何培欣情侶之間的暱稱，他當時已向對方坦承曾說一些誇張的言論來追求她。何卓為形容何培欣「係我最珍重嘅人」，擔心自己杜撰出來的話會連累對方。

就另一部金色iPhone，何卓為早前稱欲淡出社運圈，遂於2020年2月將該iPhone借予中學師弟「阿蛋」，由對方假扮自己在Telegram群組發言。何卓為昨稱，起初與阿蛋協議沿用他原本的帳戶名稱「五飛」，待時機成熟便改為「William Wallace」。

稱為淡出社運圈 手機交師弟

法官陳仲衡關注，社運圈是否知道兩個稱號是指同一人；何卓為稱他和阿蛋都會告知其他人。陳官再問，為何欲改名淡出圈子卻告訴他人；何卓為解釋可避免他人覺得自己突然「斬纜」，又稱他與阿蛋每周都會見面，由阿蛋轉述以自己身分談及的對話。

官問同伴談Tg內容怎回應

稱曾做地產代理懂應付

陳官質疑，當時何卓為仍租住宏創方503室，若他出現在單位內而有人談及Tg討論過的事，何難以回應；何表示會盡量避免與其他人深入談話，而自己作為前地產代理，時常向客戶或同行解說，對他而言「唔係太難」；有時他亦會裝作「自閉」，碰面時問「你咁啱上咗嚟呀」此類說話。審訊下周二續。

【案件編號：HCCC 186/22】

相關字詞﹕高等法院 企圖製造炸藥罪 92籤爆炸品案 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 反恐條例

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