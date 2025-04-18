反恐二案 首被告就「友代Tg發言」解畫 稱扮自閉掩飾

據庭上早前證供，警方搜出3部屬於首被告何卓為的電話。辯方昨續展示黑色iPhone中，何卓為以用戶名稱「五飛」與用戶「珀斯光輝」、即第七被告何培欣的Telegram通訊紀錄。2020年3月7日，何卓為問「狗狗為香港做高風險嘢你會唔會唔鐘（鍾）」、「唔想你拖入呢啲嘢」。何卓為在庭上解釋，「狗狗」是自己與何培欣情侶之間的暱稱，他當時已向對方坦承曾說一些誇張的言論來追求她。何卓為形容何培欣「係我最珍重嘅人」，擔心自己杜撰出來的話會連累對方。

就另一部金色iPhone，何卓為早前稱欲淡出社運圈，遂於2020年2月將該iPhone借予中學師弟「阿蛋」，由對方假扮自己在Telegram群組發言。何卓為昨稱，起初與阿蛋協議沿用他原本的帳戶名稱「五飛」，待時機成熟便改為「William Wallace」。

稱為淡出社運圈 手機交師弟

法官陳仲衡關注，社運圈是否知道兩個稱號是指同一人；何卓為稱他和阿蛋都會告知其他人。陳官再問，為何欲改名淡出圈子卻告訴他人；何卓為解釋可避免他人覺得自己突然「斬纜」，又稱他與阿蛋每周都會見面，由阿蛋轉述以自己身分談及的對話。

官問同伴談Tg內容怎回應

稱曾做地產代理懂應付

陳官質疑，當時何卓為仍租住宏創方503室，若他出現在單位內而有人談及Tg討論過的事，何難以回應；何表示會盡量避免與其他人深入談話，而自己作為前地產代理，時常向客戶或同行解說，對他而言「唔係太難」；有時他亦會裝作「自閉」，碰面時問「你咁啱上咗嚟呀」此類說話。審訊下周二續。

【案件編號：HCCC 186/22】