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港聞

港聞二

內地女認學歷造假 官明言判監

【明報專訊】28歲內地女子向中介支付38萬元人民幣，獲安排短暫修讀「哥倫比亞大學」網上課程，其後透過中介取得偽造的美國哥倫比亞大學畢業證書，獲港大碩士課程取錄，3年後又管有虛假的港大畢業證書，因而被控3罪。她昨在沙田裁判法院承認其中兩罪，餘下一罪獲撤控。署理主任裁判官鄭紀航關注被告行為有否令他人失去入學機會，「唔想倉卒就呢個事項唔考慮」，押後至5月8日判刑，以待控辯雙方索取相關資料。鄭官批准被告以原有條件保釋，明言判監屬無可避免。

涉哥大港大證書 母求情稱自幼上進

控辯雙方達成認罪協議後，被告李思萱（28歲）承認一項「以欺詐手法取得服務」及一項「管有虛假文書」罪，「為取得入境證而作出虛假陳述」罪獲撤控。辯方資深大律師許紹鼎求情稱，被告一心想入讀港大及提升專業背景，其母亦稱她自幼積極向學，冀法庭考慮被告坦白認罪，判處全部或大部分刑期同期執行。

官關注奪他人學額否 着控辯核實

鄭官質疑被告用假學歷取得學位，有否令他人失去入讀港大機會，因為學額或有限，申請人需競爭；控方稱「冇呢方面嘅指示」，鄭官說「我想知道喎」。控方遂表示需透過入境處向港大查詢資料。辯方稱，明白如法學專業證書（PCLL）等課程學額競爭激烈，但若沒證據證明案中課程有同樣狀况，就應將疑點利益歸於被告。鄭官要求雙方核實，押後判刑。

案情指出，港大去年3月接獲「假學歷」投訴，就讀該校文學碩士課程的被告懷疑涉案。警方接報後發現被告2021年向港大報讀課程時，自稱持美國哥倫比亞大學學士學位，主修語言學，惟哥大表示被告從沒就讀該校，她向港大提交的哥大畢業證書及成績表均屬偽造。

港大去年7月19日終止被告課程，她翌日試圖離港時被截停，被捕後在警誡下稱，她2020年畢業於中南財經政法大學武漢學院後，為來港讀書，向留學中介支付38萬元人民幣，獲安排短暫修讀「哥倫比亞大學」網上課程，再訛稱在該校畢業。警方又在被告寓所搜出虛假的港大「優異成績」畢業證書，其成績實為「及格」。

【案件編號：STCC 2805/24】

相關字詞﹕沙田裁判法院 碩士課程 香港大學 假學歷

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