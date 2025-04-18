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電動車牌費擬分3年加 最高收1.1萬 政府料增8億收入 修例本季交立會

【明報專訊】運輸及物流局提出電動私家車牌照費、交通違例罰款及咪表收費加費，當中電動車牌照費調整按「額定功率」分5級，分3年推行（見表），估算可為政府帶來逾8億元額外收入；咪表收費加價則可於2025/26及2026/27年度帶來共5.9億元。當局計劃今年第二季向立法會提交修例建議，所有修訂可於立法會審議後約3至6個月內陸續實施。

立會審議後3至6月內陸續實施

根據政府向立法會交通事務委員會提交的文件，政府考慮公眾可負擔程度，分3年調整電動車牌照費結構，以第一層級為例，額定功率少於或等於75千瓦（kW）的電動車，於今年底至明年12月的每年牌照費為1500元，2027年為2000元，2028年為3000元，3年間增加一倍。當局估計加費可為政府在2025/26、2026/27及2027/28年度分別帶來約3300萬、2.2億及5.5億元額外收入。

咪表收費翻倍 料兩年增6億收入

當局亦建議將私家車咪表收費加價，由每15分鐘2元加至4元，即每小時最高收費16元，「以加快咪表停車位流轉」，巴士及旅遊巴士咪表收費則維持不變，料於2025/26及2026/27年度為政府帶來約2.2億及約3.7億元。

至於交通違例定額罰款，當局建議將《定額罰款（刑事訴訟）條例》的19項罪行罰款額，由現時介乎320至1000元加到480至1500元，例如超速每小時15公里或以下的罰款由320元加至480元、無遵從交通標誌的罰款由450元加至675元。俗稱「牛肉乾」的違例泊車罰款則建議由320元加至400元，當局稱調高罰款旨在加強阻嚇，實際財政影響取決於發出定額罰款通知書數目。

當局表示，調整電動車牌照費架構及水平、咪表收費加費須遵循「先訂立後審議」程序；交通違例事項定額罰款加費則「先審議、後訂立」，各項修訂可於立法會審議後約3至6個月內陸續實施。

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