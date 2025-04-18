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招重文認賭外圍波 罰1.2萬 兩涉執教球隊 悉「無鋒陣」買入球「細」

【明報專訊】時任標準流浪總教練招重文透過一名小學代課教師就外圍波投注，兩人昨於東區裁判法院承認兩項「推廣或便利收受賭注或向收受賭注者投注」罪及一項「向收受賭注者投注」罪。案情披露，招曾就一場標準流浪的港超聯賽事，因為自己球隊排出「無鋒陣」，預計總入球數目較少並投注。辯方求情稱，招因「愚蠢同貪玩」才賭外圍波。最終招被判罰款1.2萬元，同案被告罰款2.4萬元。

求情「愚蠢貪玩」 另助時任教練投注

兩名被告分別為招重文（現年55歲）及何思漢（現年46歲）。辯方求情稱，招因為「愚蠢同貪玩」才投注外圍波及幫忙友人投注，賭注不多；由於賽馬會無就本地賽事接受賭注，故本案不構成剝奪馬會收益及政府博彩稅收。辯方又稱，何案發時為小學體育科代課教師，原本有望簽長約，因本案失去工作後打散工維生，遭受名譽及收入的雙重打擊。

官：不損馬會政府收益 罰款合理

裁判官指出，被告最大求情因素是認罪及初犯，本案在同類案件不算嚴重，不涉經手陌生人的賭注，都是朋友間要求投注。裁判官同意本案無剝奪馬會及政府收益，故刑責較不嚴重，認為罰款是合適判刑。

根據案情，兩名被告互相認識。招重文於2022至2024年共兩個球季先後就5場本地球賽投注（見表），每次均透過何的協助向外圍賭博經營者投注，金額介乎2000至5000元，總賭注27,000元。招另幫助時任標準流浪教練賴嘉輝就3場本地球賽投注，即招將賴的賭注轉交何，再由何協助投注，賴的總賭注額為20,000元。

案情亦指，招指示何投注一場由標準流浪對晉峰的港超聯賽事，並透露其執教的球隊不會派出任何前鋒作賽，故預計總入球較少、投注總入球大細為「細」，最終標準流浪以4比1獲勝。

翻查資料，廉署早前搗破一個涉嫌「打假波」外圍賭博集團，起訴7男，包括招及何。同案被告、深水埗體育會後衛梁羿童早前承認「向收受賭注者投注」罪，罰款5000元。

另外4男介乎30至40歲，分別為姚曉聰（外圍莊家）、盧康銘（港乙虎門體育會班主兼教練）、蘇俊賢（球員）及黃謙進（外圍賭注中介人），各被控一項串謀向代理人提供利益及一項串謀詐騙罪，涉以逾24萬元賄賂多名球員，藉此操縱2021/22年球季多場港乙賽事結果。案件將於7月7日在東區裁判法院再訊。

【案件編號：ESCC 1718/24】

相關字詞﹕東區裁判法院 非法賭波 招重文 本地足球

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