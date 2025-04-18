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迪士尼樂園賀20周年 推11新花車

【明報專訊】迪士尼樂園6月將舉辦一系列活動慶祝20周年，包括歷來最多花車和表演者的巡遊表演，並在夜間匯演新增無人機及投影元素等。樂園昨日邀請來自多地近千名「內容創作者」及年票會員，入園預覽部分重點內容，即日起更推出或延長門票優惠。

夜間匯演擴至「大街」 增無人機

2005年9月揭幕的香港迪士尼樂園至今接待入場人次逾億。樂園6月28日起推行連串慶祝活動（見表）。多項表演均屬周年限定，「迪士尼好友巡遊派對」將安排11輛全新花車、100名表演者，規模屬歷年最大，當中米奇主題花車將加入具香港特色的洋紫荊裝飾，另有花車以迪士尼動畫《奇幻魔法屋》（Encanto）、《熊抱青春記》（Turning Red）為主題。

另一項20周年慶祝活動就包括「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」，夜間匯演將首次從城堡延伸至整條園區的「美國小鎮大街」，新增《睡公主》及《公主與青蛙》的故事，其間亦會透過立體光雕投影、無人機表演、水幕投影等特效，配合煙火效果，在夜空勾畫由「2」字及米奇老鼠頭像組成的20周年標誌。

新增、延長門票優惠

樂園另公布多項門票優惠，包括將延長只供香港居民的「雙重暢玩」門票優惠至7月底，以及推出限時年票優惠，即日起至6月底購買4張或以上年票可享八折。樂園下月26日起開售20周年相關的迪士尼尊享卡，購票入場者可優先體驗多項遊樂設施及在指定觀賞區欣賞表演。

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