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港聞

港聞二

藝園媒體帳戶持有人為8企董事 一半涉案

【明報專訊】多人涉嫌串謀詐騙及詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」，前日拘捕。據了解，涉案公司之一是負責營運網媒Channel C的藝園媒體製作有限公司（Artview Media Production Limited，下稱Artview）。Channel C於2021年7月成立，創立時由已停刊的前《蘋果日報》記者營運，近年曾涉拖欠薪金，被一名前員工入稟勞資審裁處申索。

Channel C曾涉拖糧被入稟

Channel C主要關注本地新聞、突發奇聞等，並以網絡熱話吸引流量，除了設有網站，在facebook專頁有14萬名追蹤者、YouTube頻道有73.7萬人訂閱，另有Instagram及Threads專頁。

綜合公司查冊及消息，Artview唯一公司董事是曾╳璐，是案中借貸申請人，亦是今次被捕人之一。另一被捕人45歲男子陳╳行是Artview的銀行帳戶持有人。查冊顯示，陳同時是8間公司董事，當中4間捲入今次案件，包括申請借貸的臥龍科技顧問有限公司，以及易創環球貿易、華力國際物流和TG Group Education等關連公司；4間公司地址相同，均在葵涌星華街一幢工業大廈同一單位。

查冊又顯示，Artview、臥龍科技顧問、易創環球貿易、TG Group Education原先的公司秘書均為「志祥企業顧問有限公司」，不過志祥在去年11月至今年1月1日期間，先後辭任該4間公司的公司秘書，當中Artview今年2月改由陳擔任公司秘書。

相關字詞﹕藝園媒體製作有限公司 Artview Media Production Limited Channel C HK

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