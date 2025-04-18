4公司涉騙「百分百擔保」 一營運Channel C 共貸2000萬6人被捕 警指偽造文件、誇大營業額

「藝園」獲批900萬元

被捕3男3女介乎29至45歲，分別是申請貸款公司的董事及關連公司的董事和員工，其中兩人為夫婦關係。涉申貸款的4間公司分別經營媒體製作、科技、物流及工程生意，於2008至2020年間在本地註冊成立，仍在營運，均屬首度申請「百分百擔保特惠貸款」並成功獲批，其中一間獲批上限的900萬元，據悉為Channel C的營運公司，其餘3間各獲300多萬元。

商業罪案調查科總督察莫麗瓊昨稱，根據調查，涉案借貸公司主要以兩種手法騙取貸款，包括提交偽造的銀行月結單及出入帳紀錄，製造公司有實質營運的假象；以及透過關連公司連續3個月轉帳到借貸公司銀行戶口，以誇大借貸公司的每月營業額，3個月後暫停轉帳，以滿足單月營業額比前3個月平均下降至少三成的貸款條件，實際上有關轉帳根本不涉實際營運。

到帳即提款轉走

警方續稱，調查又顯示相關貸款存入公司銀行帳戶後，短時間內已被提走，又或轉帳到被捕人私人帳戶或其他公司戶口。行動中警方搜查涉案公司辦公室及被捕人住所，檢獲銀行文件、銀行卡、支票簿及電子設備。

據了解，其中兩間申請貸款公司與Channel C有關連，包括其營運公司藝園媒體製作有限公司（Artview Media Production Limited），以及臥龍科技顧問有限公司，被捕的1男3女分別為上述兩間公司及關連公司的董事或職員，涉以董事或關連公司帳戶轉帳至申請公司誇大營業額，3個月後停止轉帳以符合貸款條件。據悉，用作誇大的資金其後被轉出至3名被捕人的帳戶，當中陳姓男子為「臥龍」董事，另擁有同一註冊地址的多間公司，亦可使用「藝園」銀行帳戶。

翻查資料，「中小企融資擔保計劃」計劃下有「八成信貸擔保產品」、「九成信貸擔保產品」及「百分百擔保特惠貸款」三大貸款產品。其中「百分百擔保特惠貸款」2020年4月20日起接受申請，旨在紓緩企業受新冠疫情影響收入減少的壓力。合資格企業最多可貸款27個月薪金及租金開支的總和又或900萬港元，以較低者為準，計劃申請期已於2024年3月底結束。