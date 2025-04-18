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【Emily】周守仁復活節文告：美關稅全球悲憂 勉「邪惡鬧劇」下心存希望

【明報專訊】復活節就到，天主教香港教區主教周守仁樞機噚日以「不要讓懼怕死亡使我們變得軟弱」為題發表復活節文告，提到美國總統特朗普嘅關稅方案令全球情緒「黯淡、擔憂和悲觀」，令人愈嚟愈擔心全球經濟可能衰退，地緣政治緊張局勢同自然災害可能同時出現，經濟條件差、國際或社會地位低微嘅人民，永遠係最受苦嘅一群。

周守仁喺文告話，面對現時「日益自我中心、咄咄逼人的專橫文化」，人要保持希望已經變得太奢侈、太難達到。佢冇指明乜嘢係「專橫文化」，但就提及隨住特朗普宣布針對全球各地嘅關稅方案，人愈嚟愈擔心全球經濟衰退、地緣政治緊張。

話國際慣例逐漸瓦解

佢仲話，二戰以嚟建立嘅公認世界秩序，喺唔同程度上支持住世界嘅商業、金融、國際社會政治事務等領域嘅運作，但現時秩序出現「根本性改變」，國際慣例喺大家眼前好似逐漸瓦解，令人感到無助。

周守仁又話，喺當前處境，大家開始失去希望，但佢強調黑暗唔係絕對，呼籲唔好失去希望，「如果我們任由自己在邪惡的鬧劇下失去希望，死亡便成為我們的終局」。他呼籲大家相信集體力量同人嘅意志力，並相信作為全球公民嘅聯合行動，「我們不僅僅是各自國家的愛國者」，只要心存希望，團結起嚟就可帶嚟改變。

相關字詞﹕中美關稅戰 特朗普 關稅戰 復活節 天主教香港教區 周守仁

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