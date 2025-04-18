潮行GBA：南沙前海書屋開

明報記者 陳子凌

愈欣書店（夢工場店）

位於前海深港青年夢工場二期，面積約1500平方米，有逾5萬冊書籍。愈欣書店每間分店設計各異，夢工場店以原木色為主，甫入店內可見到佔中庭大部分地方的藝術空間「無限迴廊」，設計參照莫比烏斯環，以巨型「8」字間隔出雙環形隧道，同時以天花、地板的鏡面將光線反射，帶來獨特視覺效果。

「無限迴廊」旁是傾斜立方體空間「閱讀浮島」，拾級而上坐在內裏階梯，可望到眼前「無限迴廊」被周邊書架上的書包圍。

書店另設中式茶館「梯山仙芽」，以漢唐煮茶、宋代點茶與盞泡茶、明清紫砂泡茶等茶技，融入冷萃茶、果茶等現代製茶手法，讓客人既享書香，亦嘗茶香。書店亦設自習室、共享辦公室、瑜伽館等。作為夢工場重點文化項目，書店會舉辦不同活動，為深港青年提供文化交流機會。

地址：深圳前海深港青年夢工場北區二期L棟

營業時間：周一至周日上午10時至晚上10時

交通：深圳地鐵1號線鯉魚門站A口步行約250米

南沙燈塔圖書館

位於南沙灣石澳風情街與南沙遊艇會交匯處，是廣州首座「燈塔圖書館」。燈塔圖書館為南沙圖書館的分館，面積367平方米，配備自助借閱機，提供智能查詢、「刷臉」借書、自助借還等服務；藏書一萬多冊，涵蓋文學、經濟、歷史等領域，其中由南沙區圖書館提供的圖書，可與廣州市公共圖書館服務體系內其他圖書館之間互相借還。

燈塔圖書館分為平層閱讀區、垂直藏書區。垂直藏書區如同燈塔塔樓，高15米，共5層，陳列7000多冊書籍。沿黑色旋轉樓梯盤旋而上，從一樓至頂樓用手繪方式，展示19世紀澳門港口、虎門風光、黃埔港商船往來、十三行商船停靠等歷史外銷畫。平層閱讀區陳列3000多冊書籍，尖頂吊頂配搭5扇大落地玻璃窗、3.5米高的紅底書牆。

地址：廣州南沙區港前大道南石奧苑小區1號101房

營業時間：周一至周五上午9時至中午12時，下午2時至5時半；周六日上午9時至下午5時（逢周三閉館）