明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

潮行GBA：南沙前海書屋開

【明報專訊】前海及南沙作為大灣區重點區域，除了創業就業、營商創科，也致力營造文化環境。最近兩地皆有各具特色的書店及圖書館開張，位於前海夢工場的內地網紅書店愈欣書店（夢工場店），室內設計帶來特別的視覺效果；南沙遊艇會附近的燈塔圖書館，可感受面朝大海的書香。

明報記者 陳子凌

愈欣書店（夢工場店）

位於前海深港青年夢工場二期，面積約1500平方米，有逾5萬冊書籍。愈欣書店每間分店設計各異，夢工場店以原木色為主，甫入店內可見到佔中庭大部分地方的藝術空間「無限迴廊」，設計參照莫比烏斯環，以巨型「8」字間隔出雙環形隧道，同時以天花、地板的鏡面將光線反射，帶來獨特視覺效果。

「無限迴廊」旁是傾斜立方體空間「閱讀浮島」，拾級而上坐在內裏階梯，可望到眼前「無限迴廊」被周邊書架上的書包圍。

書店另設中式茶館「梯山仙芽」，以漢唐煮茶、宋代點茶與盞泡茶、明清紫砂泡茶等茶技，融入冷萃茶、果茶等現代製茶手法，讓客人既享書香，亦嘗茶香。書店亦設自習室、共享辦公室、瑜伽館等。作為夢工場重點文化項目，書店會舉辦不同活動，為深港青年提供文化交流機會。

地址：深圳前海深港青年夢工場北區二期L棟

營業時間：周一至周日上午10時至晚上10時

交通：深圳地鐵1號線鯉魚門站A口步行約250米

南沙燈塔圖書館

位於南沙灣石澳風情街與南沙遊艇會交匯處，是廣州首座「燈塔圖書館」。燈塔圖書館為南沙圖書館的分館，面積367平方米，配備自助借閱機，提供智能查詢、「刷臉」借書、自助借還等服務；藏書一萬多冊，涵蓋文學、經濟、歷史等領域，其中由南沙區圖書館提供的圖書，可與廣州市公共圖書館服務體系內其他圖書館之間互相借還。

燈塔圖書館分為平層閱讀區、垂直藏書區。垂直藏書區如同燈塔塔樓，高15米，共5層，陳列7000多冊書籍。沿黑色旋轉樓梯盤旋而上，從一樓至頂樓用手繪方式，展示19世紀澳門港口、虎門風光、黃埔港商船往來、十三行商船停靠等歷史外銷畫。平層閱讀區陳列3000多冊書籍，尖頂吊頂配搭5扇大落地玻璃窗、3.5米高的紅底書牆。

地址：廣州南沙區港前大道南石奧苑小區1號101房

營業時間：周一至周五上午9時至中午12時，下午2時至5時半；周六日上午9時至下午5時（逢周三閉館）

上 / 下一篇新聞

職安文件預簽 陳國基領小組研癥結 孫玉菡斥「害群之馬」違專業誠信
職安文件預簽 陳國基領小組研癥結 孫玉菡斥「害群之馬」違專業誠信
工程師學會：按章採紀律行動
工程師學會：按章採紀律行動
WSJ：意買家擬巴拿馬港口剝離長和交易
WSJ：意買家擬巴拿馬港口剝離長和交易
中大本科生校董選舉 低投票率須重選
中大本科生校董選舉 低投票率須重選
城巴疑避切線猛撼壆 壆碎車毁
城巴疑避切線猛撼壆 壆碎車毁
4公司涉騙「百分百擔保」 一營運Channel C 共貸2000萬6人被捕 警指偽造文件、誇大營業額
4公司涉騙「百分百擔保」 一營運Channel C 共貸2000萬6人被捕 警指偽造文件、誇大營業額
藝園媒體帳戶持有人為8企董事 一半涉案
藝園媒體帳戶持有人為8企董事 一半涉案
近3400申請涉違法 逾半批出方知
近3400申請涉違法 逾半批出方知
迪士尼樂園賀20周年 推11新花車
迪士尼樂園賀20周年 推11新花車
招重文認賭外圍波 罰1.2萬 兩涉執教球隊 悉「無鋒陣」買入球「細」
招重文認賭外圍波 罰1.2萬 兩涉執教球隊 悉「無鋒陣」買入球「細」
電動車牌費擬分3年加 最高收1.1萬 政府料增8億收入 修例本季交立會
電動車牌費擬分3年加 最高收1.1萬 政府料增8億收入 修例本季交立會
內地女認學歷造假 官明言判監
內地女認學歷造假 官明言判監
共築‧創業家2.0供50舖 多屬私營 13商業機構參與 稍後或更多
共築‧創業家2.0供50舖 多屬私營 13商業機構參與 稍後或更多
拆開逐粒糖賣小孩 建屋邨情懷 臨期商品店膺「最受歡迎商戶」
拆開逐粒糖賣小孩 建屋邨情懷 臨期商品店膺「最受歡迎商戶」
近3年8000伙公屋涉濫用收回
近3年8000伙公屋涉濫用收回
姦前度逼口交 保險經紀囚76月
姦前度逼口交 保險經紀囚76月
科學節今開鑼 科學館首辦「科學市集」 為期10日逾百活動 涵工作坊、科幻片免費睇
科學節今開鑼 科學館首辦「科學市集」 為期10日逾百活動 涵工作坊、科幻片免費睇
Coldplay黃牛黨 5內地人違居留條件囚3周
Coldplay黃牛黨 5內地人違居留條件囚3周
反恐二案 首被告就「友代Tg發言」解畫 稱扮自閉掩飾
反恐二案 首被告就「友代Tg發言」解畫 稱扮自閉掩飾
稱警打頭致腦出血 男子索償120萬元
稱警打頭致腦出血 男子索償120萬元
灣區手記：自媒體人 ／文：尚東美
灣區手記：自媒體人 ／文：尚東美
【Emily】周守仁復活節文告：美關稅全球悲憂 勉「邪惡鬧劇」下心存希望
【Emily】周守仁復活節文告：美關稅全球悲憂 勉「邪惡鬧劇」下心存希望
【Emily】講錯「助盲人駕駛」哄堂笑 江玉歡網上自嘲
【Emily】講錯「助盲人駕駛」哄堂笑 江玉歡網上自嘲
【Emily】故宮館清軍事展二期 22新珍品登場
【Emily】故宮館清軍事展二期 22新珍品登場
【Emily】彩虹巴士總站60周年 候車亭站長室重披舊貌
【Emily】彩虹巴士總站60周年 候車亭站長室重披舊貌