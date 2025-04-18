姦前度逼口交 保險經紀囚76月

被告劉億利（34歲，保險經紀）去年被陪審團裁定普通襲擊、刑事損壞和以威脅或恐嚇手段促使非法性行為罪成，惟陪審團無法就強姦罪達成大比數有效裁決，使該罪要重審。重審後被告日前被裁定強姦罪成，昨日判刑。

妒交新歡 官斥當泄慾工具

法官郭啟安引述辯方求情稱，被告因事主X結識新男友而萌生妒忌，最終為泄憤犯案，現已後悔。郭官判刑時指出，被告明知X有新男友，卻以X的口交片段威脅對方性交，批評被告將X當作泄慾工具，對她毫不尊重。

事主留陰影 損異性交往能力

郭官又提到，被告於重審再次不認罪，令X要再出庭作供，勾起她對事件的回憶，帶來二次傷害；X的創傷報告亦顯示，本案在X心理上留下陰影，令她跟男性建立親密關係的能力大受影響，決定以監禁6年3個月為強姦罪量刑起點。

郭官把強姦罪和以威脅或恐嚇手段促使非法性行為罪的刑期同期執行，並將普通襲擊和刑事損壞罪的一個月刑期分期執行，判被告就4項控罪監禁6年4個月。

控方開案陳辭稱，2020年10月，X透過社交程式結識被告，及後發展為情侶，翌年中分手，之後X跟另一男子Y拍拖。2021年7月27日凌晨時分，被告要求進入X的住所，否則會「搞」她的祖母，當時受驚的X為被告開門。被告其後在單位內連番掌摑X、用手叉頸，又將X的手機擲在地上；同晚X在受脅下為被告口交並遭強姦。

【案件編號：HCCC 18/23】