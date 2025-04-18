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港聞

港聞二

近3年8000伙公屋涉濫用收回

【明報專訊】立法會相關草案委員會昨討論《2025年房屋（修訂）條例草案》，修例建議引入「嚴重濫用公屋」的新罪行。房屋局長何永賢表示，公共房屋是社會寶貴資源，必須編配給真正有需要者及合理善用。她稱，房委會自2022年7月至2025年2月底已收回約8000個被濫用或違反租約的公屋單位，相當於一條大型屋邨，亦等於節省逾80億元建築費。當局認為今次修訂可令打擊濫用公屋措施更具阻嚇力。

修例建議嚴重濫用公屋與非法轉讓資助出售房屋罪行一致，最高罰款50萬元及監禁1年；同時賦權獲授權人員要求可疑者提供個人資料；以及延長虛假陳述、拒絕提供資料及非法讓與罪行的檢控時效。當局建議法例修訂明年3月底生效。

議員促釐清「正在居住」定義

民建聯陳學鋒在會上提問，若公屋戶經營小生意而牽涉使用單位；或有非居住公屋子女濫用父母租住的公屋作商業行為，當局如何界定是否違法，冀政府盡量人性化處理。法律界林新強希望政府可釐清，住戶利用公屋經營生意但同時住在單位，是否獲豁免刑事責任。

選委界洪雯稱，簡約公屋及過渡房屋同屬公共房屋資源，修例亦應把兩類房屋納入規管；選委界謝偉俊及黎棟國均關注條文有關「正在居住」公屋單位的定義，要求政府清楚解釋。

何永賢：住兼做生意 視滋擾程度

何永賢表示，建議新刑事罪行針對嚴重濫用公屋，本身不住在公屋卻利用公屋做生意行為，如有租戶已移民並將公屋在網上放租，屬不應該並浪費社會資源；而租戶同時住在單位並做生意，則視乎滋擾程度。

何又說，當局會設立上訴委員會，公正處理不同情况個案，包括相關租戶是否知情，並在法例實施前多做宣傳教育。

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